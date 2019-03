Zobacz nagrania z ostatniego koncertu Keitha Flinta z The Prodigy [WIDEO]

Krótko po śmierci Keitha Flinta z The Prodigy, fani zaczęli udostępniać nagrania z ostatniego koncertu zespołu z udziałem wokalisty.

Keith Flint miał 49 lat /Chelsea Lauren /Getty Images

Keith Flint - wokalista The Prodigy - zmarł w wieku 49 lat. Liam Howlett napisał na Instagramie zespołu, że frontman formacji popełnił samobójstwo.



Keith Flint (1969 - 2019) 1 14 Keith Flint zmarł w wieku 49 lat Autor zdjęcia: Mick Hutson Źródło: Getty Images 14

Reklama

"Nie mogę uwierzyć w to, co mówię, ale nasz brat Keith odebrał sobie życie w weekend. Jestem zszokowany, wściekły, zmieszany i mam złamane serce... Spoczywaj w pokoju, bracie" - opublikowano na Instagramie.

W sieci na popularności zaczęły zyskiwać nagrania The Prodigy z ostatniego koncertu, który odbył się 5 lutego 2019 roku w Nowej Zelandii.



Poniżej możecie zobaczyć filmiki z wspomnianego występu:



Wideo Prodigy 2019 Auckland

Wideo Prodigy - Light up the Sky - 2019 Auckland

Wideo The Prodigy (UK), Auckland, New Zealand, Tuesday 5th February 2019

Ojcowie chrzestni sceny rave, brytyjska formacja The Prodigy ma na koncie ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie.

Początki grupy sięgają końca lat 80., gdy w jednym z angielskich klubów poznali się Keith Flint, Liam Howlett oraz Leeroy Thornhill. Debiutancki album grupy, zatytułowany "Experience", ukazał się w 1992 roku, zajmując 12. miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Międzynarodową sławę The Prodigy przyniosły jednak dopiero kolejne dwa albumy: "Music for the Jilted Generation" oraz "The Fat of the Land", na którym znalazł się kultowy "Firestarter".

11 utworów The Prodigy znalazło się w Top 10 brytyjskiej listy przebojów. Piosenki "Firestarter" i "Breathe" dotarły na sam szczyt.

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.

Wideo Nie żyje 49-letni wokalista zespołu The Prodigy - Keith Flint (Associated Press/x-news)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------