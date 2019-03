Keith Flint nie żyje. Pamiętne koncerty The Prodigy w Polsce

W ciągu 20 lat grupa The Prodigy kilkanaście razy wystąpiła w Polsce, grając m.in. na największych festiwalach w naszym kraju. Polscy fani zawsze witali pionierów rave'u gorąco.

Keith Flint (The Prodigy) miał 49 lat /Tommy Jackson/Redferns /Getty Images

Ciało 49-letniego Keitha Flinta z grupy The Prodigy zostało znalezione w jego domu w poniedziałek (4 marca) ok. godz. 8 rano.



Keith Flint (1969 - 2019) 1 14 Keith Flint zmarł w wieku 49 lat Autor zdjęcia: Mick Hutson Źródło: Getty Images 14

"Śmierć nie jest traktowana jako podejrzane zdarzenie" - informował przedstawiciel lokalnej policji z Essex.

49-letni wokalista i tancerz przez swoich kolegów z zespołu został określony "prawdziwym pionierem, innowatorem i legendą".

Na oficjalnym profilu na Instagramie wiadomość o śmierci Flinta potwierdził Liam Howlett.

"Nie mogę uwierzyć w to, co mówię, ale nasz brat Keith odebrał sobie życie w weekend. Jestem zszokowany, wściekły, zmieszany i mam złamane serce... Spoczywaj w pokoju, bracie" - napisał.



Początki grupy sięgają końca lat 80., gdy w jednym z angielskich klubów poznali się Keith Flint, Liam Howlett oraz Leeroy Thornhill. Debiutancki album grupy, zatytułowany "Experience", ukazał się w 1992 roku, zajmując 12. miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Międzynarodową sławę The Prodigy przyniosły jednak dopiero kolejne dwa albumy: "Music for the Jilted Generation" oraz "The Fat of the Land", na którym znalazł się kultowy "Firestarter".

Clip The Prodigy Firestarter

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.

Ostatni koncert w naszym kraju odbył się 8 lipca 2016 r. podczas Jarocin Festiwal. "Mimo deszczu, który lunął z nieba oraz błysków na niebie, będących swoistym uzupełnieniem imponującej oprawy wizualnej koncertu, jarocińskie pole festiwalowe wypełniło się po brzegi tysiącami fanów" - pisaliśmy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Prodigy Voodoo People (Pendulum Remix)

"Koncert The Prodigy dał wszystkim studentom, licealistom, księgowym, kelnerom, kasjerom, prawnikom, kontrolerom biletów, barmanom pretekst, by na te dwie godziny wcielić się w rolę barbarzyńcy, dla którego liczą się tylko instynkty pierwotne. Czy każdy z nas nosi w sobie takiego barbarzyńcę? Tego pewien nie jestem, ale ci, co noszą, na koncercie Brytyjczyków pozwolili mu przejąć kontrolę i wyszaleć się za dwóch" - to z kolei fragment relacji z Orange Warsaw Festival 2012.



Clip The Prodigy Breathe

Jednym z najbardziej pamiętnych polskich koncertów The Prodigy był ten z Przystanku Woodstock 2011 dla blisko 700-tysięcznej publiczności. Okazało się bowiem, że po raz pierwszy w historii tego festiwalu pod sceną pojawiły się barierki.

Jurek Owsiak przekonywał, że o takich wymaganiach dowiedział się 12 godzin przed terminem. Zdenerwowany szef Przystanku wielokrotnie zaznaczał, że barierki są sprzeczne z ideą festiwalu. - To jest zło, zło, zło! - mówił już po koncercie The Prodigy Owsiak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jurek Owsiak: Nie było złych koncertów INTERIA.PL

"Mogę tylko stwierdzić, że Przystanek Woodstock jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc, które odwiedziłem podczas mojej 25-letniej pracy. Przestrzegam też wszystkich promotorów i artystów, aby poważnie rozważyli decyzję o udziale w tym festiwalu - może być fatalna w skutkach z powodu niezachowania standardów opieki medycznej oraz bezpieczeństwa zgromadzonej publiczności" - to fragment ostrego oświadczenia menedżera grupy już po zakończeniu imprezy.

Wideo The Prodigy (Woodstock- Live 2011)

Owsiak odrzucał zarzuty, przekonując, że bezpieczeństwo nie było zagrożone. "Pozostał w nich [uczestnikach festiwalu] tylko niesmak po zmanierowanej i niegodnej sceny festiwalu postawie artysty" - mówił.



"Nie zabrakło oczywiście przebojów 'Breathe', 'Poison' ( posłuchaj! ), 'Firestarter' czy 'Smack My Bitch Up' ( posłuchaj! ), publiczność błyskawicznie dała się porwać do zabawy, ale zaryzykuję tezę, że nie był to najlepszy występ na XVII Przystanku. Brytyjczycy przyjechali pod obstawą policji, wyszli na scenę, odegrali swoje i pojechali dalej. Zapewne nie odeszli na milimetr od zapisów w kontrakcie" - pisaliśmy w naszej relacji z koncertu The Prodigy na Przystanku Woodstock 2011.

The Prodigy na Coke Live - Kraków, 23 sierpnia 2008 1 11 fot. Remigiusz Załucki Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 11

