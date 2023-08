Kayah z politycznym apelem podczas Top of The Top Festival. "Obudźcie się"

Kayah była jedną z gwiazd Top of the Top Sopot Festival 2023. W pewnym momencie wokalistka przerwała show, by wystosować do odbiorców polityczny apel. "Mówię wam, obudźcie się. Spotykamy się w październiku, cześć" - powiedziała, nawiązując tym samym do najbliższych wyborów. Jednak to nie wszystko.

Kayah wystąpiła podczas Top of The Top Festivalu /Wojciech Strozyk/REPORTER /East News