Fala krytyki w stronę festiwalu TVN. "Beznadziejnie"

Tegoroczny festiwal w Sopocie Top of the Top Festival organizowany przez TVN przeszedł już do historii. Sądząc po reakcjach widzów w sieci czterodniowa impreza nie przejdzie do historii jako bardzo udana. Ci narzekają na nieudane występy, a całość podsumowują określeniem "nuda".

Maciej Stuhr poprowadził koncert na Top of The Top Festival 2023 /Wojciech Strozyk/REPORTER /East News