Nagroda Bursztynowego Słowika, przyznawana podczas Top of The Top Festvial w Sopocie, w tym roku trafiła do zespołu Kwiat Jabłoni . Duet wygrał z piosenką "Od nowa" i najmocniej przekonał do siebie widzów.



"To jest najważniejsza nagroda, bo to wasza nagroda. Wy jesteście jury, wy ją przyznaliście. I dla tych młodych ludzi pewnie to będzie wielka przepustka w przyszłość, bo są wspaniali" - mówił na scenie prezydent Sopotu, Jacek Karnowski.

"Mamy chyba w tym roku najlepsze wakacje życia. Dziękujemy" - powiedziała wzruszona wokalistka Kasia Sienkiewicz.

Nominowani do nagrody, poza Kwiatem Jabłoni, byli Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Paula Roma i Rubens.



Elżbieta Zapendowska komentuje wyniki głosowania widzów na Top of The Top Festival

Plejada o skomentowanie występów na festiwalu w Sopocie poprosiła słynną jurorkę oraz trenerkę wokalną, Elżbietę Zapendowską.



"Wysokiego poziomu podczas konkursu Bursztynowego Słowika nie było, ale spodziewałam się, że Kwiat Jabłoni wygra, bo jest dość mocno lansowany w mediach internetowych i nie tylko. Wokalnie nie ma co ich oceniać, bo tutaj bardziej chodzi o repertuar, który ma lekki poetycki sznyt. I na tym polega fenomen Kwiatu Jabłoni" - stwierdziła w rozmowie z serwisem.

Zapendowska przy okazji zdradziła, kto był jej faworytem w walce o Bursztynowego Słowika.

"Poza tym nie było żadnego skandalu, ani artysty, który byłby byle jaki. Propozycje okazały się dosyć ciekawe. Mnie osobiście najbardziej podobała się Bovska i jej piosenka 'Ziemia mi się pali'" - dodała.