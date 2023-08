Miażdżące komentarze po występie Blue Cafe w TVN-ie. "Profanacja pięknego utworu"

Blue Cafe na czele z Dominiką Gawędą byli gwiazdami drugiego dnia Top of The Top Festival 2023 w Sopocie. Widzowie nie zostawili suchej nitki po ich występie. Skrytykowano ich głównie za to, jak zaśpiewali przebój "Hallelujah".

Dominika Gawęda podczas Top of The Top Festival w Sopocie /Wojciech Stróżyk /Reporter