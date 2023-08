Stojący na czele zespołu Kwiat Jabłoni Jacek i Kasia (dzieci Kuby Sienkiewicza, lidera Elektrycznych Gitar) dali się poznać szerszej publiczności w składzie grupy Hollow Quartet. Zespół w 10. edycji "Must Be The Music" w Polsacie dotarł do półfinału.

"To jest cudne, cudne, cudne, wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe! Tylko grać, grać, grać!" - zachęcała wtedy Kora. "Zagraliście niby spokojnie, ale ile tu było muzyki! Było bardzo wyraziście. Szukaliśmy wad, ale niestety nie znaleźliśmy" - śmiał się Adam Sztaba.

W 2018 r. Jacek i Kasia utworzyli rodzinny duet Kwiat Jabłoni, który błyskawicznie podbił sieć. W ich repertuarze znajdują się śpiewne po polsku przez oboje artystów piosenki, w warstwie muzycznej łączące akustyczne instrumenty z elektroniką. Pierwszy album "Niemożliwe" wydali w 2019 roku. Na płycie znalazły się takie przeboje jak "Dziś późno pójdę spać", "Wzięli zamknęli mi klub" czy "Dzień dobry", hitem stał się również tytułowy utwór. Szybko zostali okrzyknięci jednym z muzycznych objawień 2019 r.

Wideo Kwiat Jabłoni - "Nic więcej" [live session w Otwartej Pracowni Jazdów]

W tym samym roku wystąpili na najważniejszych muzycznych wydarzeniach w Polsce, m.in. na festiwalu Pol'and'Rock, Open'er czy Enea Spring Break. Kasia i Jacek otrzymali także wyróżnienie na gali Mateuszów Trójki oraz byli nominowani w plebiscycie Róże Gali. Dwa lata później zaprezentowali kolejną płytę "Mogło być nic". Wydawnictwo zostało świetnie przyjęte zarówno przez fanów, jak i dziennikarzy muzycznych. Album zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia najlepiej sprzedających się płyt w Polsce i w niecały miesiąc od premiery uzyskał status złotej płyty.

Kto zdobył Bursztynowego Słowika?

Nominowani do nagrody Bursztynowego Słowika, poza Kwiatem Jabłoni, byli Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Paula Roma i Rubens.

Nagrodę wręczyli President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN Kasia Kieli oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski. "Można powiedzieć, że Bursztynowy Słowik to symbol i historyczny znak polskiej muzyki. Jest to swoista przepustka do wielkich karier i mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru także uskrzydli kogoś, kto ją dostanie" - podkreśliła Kieli.

"To jest najważniejsza nagroda, bo to wasza nagroda. Wy jesteście jury, wy ją przyznaliście. I dla tych młodych ludzi pewnie to będzie wielka przepustka w przyszłość, bo są wspaniali" - mówił Karnowski.