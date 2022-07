Album "Wolne serca" będzie się składał z coverów 10 piosenek. "Kasia Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz - rodzeństwo tworzące zespół Kwiat Jabłoni - dokonało autorskiego wyboru utworów, które w ważny dla nich sposób opowiadają o wolności. Usłyszymy nowe aranżacje kompozycji, które ukształtowały kilka pokoleń Polek i Polaków. W każdej dekadzie utwory te miały inną wymowę, definiowały odmienny moment naszej historii, jednak łączyło je przesłanie - umiłowanie wolności" - czytamy w zapowiedzi.

"Chcemy stworzyć wraz z innymi muzykami album przypominający o tym, że wolność jest piękną wartością, która stanowi warunek szczęśliwego i godnego życia wszystkich ludzi" - tłumaczy Kwiat Jabłoni.

"Każdy warszawiak podczas codziennej drogi do pracy, szkoły czy domu napotyka ślady czasów, kiedy mieszkańcom stolicy odebrano wolność. Pamięć o przeszłości jest dla tego miasta szczególnie ważna - buduje jego tożsamość i teraźniejszość. Album 'Wolne serca' to zestaw hymnów do wolności, które towarzyszyły tak warszawiakom, jak i mieszkańcom całej Polski przez ostatnie dekady" - mówi z kolei Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na płycie pojawią się również m.in. IGO, Jucho, Kuba Kawalec, MIUOSH, Natalia Grosiak, Natalia Kukulska oraz sanah. Koncert Kwiatu Jabłoni i gości odbędzie się 22 lipca 2022 r. o godz. 20.00, w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Tego samego dnia odbędzie się premiera płyty "Wolne serca".

Poznaliśmy już pierwszy cover, który pojawi się na albumie. To nowa wersje przeboju T.Love - "Nie nie nie".