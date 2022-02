Kilka dni temu świat obiegła informacja, że Billie Eilish przerwała swój niedawny koncert w Atlancie, by pomóc jednemu z fanów, który miał problemy z oddychaniem. Autorka hitu "Bad Guy" poinstruowała ze sceny uczestników show, by "cofnęli się i nie tłoczyli wokół tej osoby", a członków swojej ekipy poprosiła o dostarczenie inhalatora.

Zachowanie artystki pochwaliły media i internauci, którzy docenili błyskawiczną reakcję gwiazdy. W sieci zaczęły krążyć zdjęcia i nagrania dokumentujące całą sytuację. "To cudowne, że Billie tak troszczy się o swoich fanów" - skomentował zajście na Twitterze jeden z obecnych na koncercie widzów. "Zachowanie godne podziwu i naśladowania przez innych artystów" - podkreślił kolejny użytkownik serwisu.

Część ludzi porównała incydent z udziałem Eilish do tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się jesienią na festiwalu Astroworld. Podczas inauguracyjnego koncertu Travisa Scotta zgromadzony w NRG Park w Houston tłum, wskutek wybuchu paniki, zaczął napierać w kierunku sceny. Wiele osób doznało wówczas obrażeń, dziesięć z nich zmarło.

Przeciwko Scottowi, który był nie tylko gwiazdą, ale też organizatorem festiwalu, wpłynęło 140 pozwów. Pozywający zarzucili mu rażące zaniedbania, domagając się milionów dolarów zadośćuczynienia. Fanów oburzyło zachowanie artysty, który nie przerwał swojego występu i zdawał się nie zwracać uwagi na tragedię rozgrywającą się pod sceną.

Podobieństwa między dramatycznymi wydarzeniami na festiwalu Astroworld i koncertem Eilish dostrzegł też Kanye West. On jednak nie uznał zachowania piosenkarki za godne pochwały. Raper stwierdził, że był to z jej strony przytyk pod adresem Scotta. Dlatego wystosował do Eilish apel o to, by... przeprosiła Travisa Scotta.

"No dalej, Billie, wiesz, że cię kochamy, po prostu przeproś Travisa i rodziny ludzi, którzy stracili wtedy życie. Nikt nie chciał, by coś takiego się wydarzyło, Trav nie miał pojęcia, co się dzieje, gdy był na scenie" - napisał w zamieszczonym na Twitterze poście.

West na prośbie nie poprzestał. W dalszej części swojego apelu zagroził, że jeśli Eilish nie przeprosi Scotta, on w geście solidarności z zaprzyjaźnionym raperem odwoła swój koncert na festiwalu Coachella. Scott w wyniku skandalu został usunięty z listy festiwalowych wykonawców. "I tak, Trav pojawi się ze mną na Coachelli. Zanim jednak wystąpię, Billie musi przeprosić" - zakończył swój apel Ye.

Na odpowiedź młodej gwiazdy West nie musiał długo czekać. "Nigdy nie powiedziałam ani słowa na temat Travisa. Po prostu chciałam pomóc fanowi" - skwitowała piosenkarka w komentarzu zamieszczonym pod postem gwiazdora.