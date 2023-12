Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała ( posłuchaj! ) tworzą jedno z najbarwniejszych małżeństw rodzimego show-biznesu. Od lat możemy oglądać ich wspólne występy na scenie w czasie rozmaitych koncertów. Kajrę widzowie pamiętają m.in. z udziału w serialach, filmach czy programach rozrywkowych takich jak "Tak to leciało", "Big Music Quiz" czy "Taniec z gwiazdami" (w show Polsatu z Rafałem Maserakiem dotarła aż do finału).

Obecnie para przygotowuje się do występu podczas Sylwestra Marzeń w Zakopanem. Na imprezie TVP pod Tatrami pojawią się również m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Cleo, Blanka, Roxie Węgiel, Viki Gabor, Zenek Martyniuk, Weekend, Piękni i Młodzi, Pectus, Red Lips, Mezo i Liber oraz Lisha & The Men.

Kajra błyszczy i zachwyca na Instagramie. Tak szykuje się do sylwestra TVP

"Cześć tu Kajra. 'Za mało złota....' mówili..." - napisała żona Sławomira na Instagramie, prezentując się w zjawiskowej kreacji. Fani zachwycają się najnowszym wizerunkiem wokalistki.

"Piękności najdroższe", "Pięknie pani wygląda, sukienka cudo", "Ślicznotka", "Kocham panią", "Wyglądasz zjawiskowo", "Królowa" - czytamy w komentarzach.



W tym roku para wypuściła piosenki "240/H" i "Cudowronek" (utwór na 40. urodziny Sławomira był zapowiadany jako "najbardziej ryzykowna piosenka" w karierze Zapały).

Sławomir i Kajra - historia wielkiej miłości

Kajra wyszła za Sławomira w 2011 r., kiedy to oboje byli początkującymi aktorami. Sławomir w 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a rok później mury tej uczelni opuściła Kajra.

Kajra jeszcze podczas studiów wystąpiła w filmowych produkcjach Agnieszki Holland, Janusza Majewskiego i Michała Kwiecińskiego. Ma w dorobku epizodyczne role w takich serialach, jak m.in. "M jak miłość", "Na krawędzi", "Blondynka", "Ojciec Mateusz", "Prawo Agaty", "Komisarz Alex", "Chichot losu" i "Przyjaciółki".

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - podkreślał wielokrotnie Sławomir.



Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".

Od razu podbił serca fanów charakterystycznym wyglądem - wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, oprócz tego Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (Magdalena Kajrowicz).

W kwietniu 2017 r. wypuścił debiutancki album zatytułowany przewrotnie "The Greatest Hits" promowany singlami "Megiera", "Ni mom hektara", "Aneta", "Miłość w Zakopanem" i "Ty mała znów zarosłaś". Płyta uzyskała status poczwórnej platyny za sprzedaż ponad 120 tys. sztuk. To właśnie dzięki temu utworowi z 2017 r. zdobył wielką popularność. Do tej pory to najpopularniejszy polski teledysk w serwisie YouTube - ma ponad 248 mln odsłon.

W październiku 2020 r. pojawiła się druga płyta "The Best of" z przebojami "Weekendowy korsarz", "Weselny pyton", "Totalny Love" i "Będę z nią".