Julia Wieniawa ma za sobą udany, długo wyczekiwany debiut płytowy. Album, który promowały single "Na Darmo", "Nie mam dla Ciebie miłości" (Kayax XX Rework), "Rozkosz", "Nie Mów" oraz "Milczysz", swoją premierę miał 17 czerwca.

Elektroniczny, eklektyczny, przeplatający taneczne i liryczne nuty - tak brzmi krążek "Omamy". Teraz przyszedł czas na kolejny, szósty już singiel z tej płyty. Tytułowe "Omamy" to wakacyjny hit, który porywa do tańca już od pierwszych dźwięków.

"Każdy z nas ma chyba w życiu taką osobę, która ciągle pojawia się i znika... ja nazywam takie zjawisko relacją "on and off". O tym właśnie jest ten singiel, który swoim tanecznym bitem zabierze Was na wakacje. Mam nadzieje, że 'Omamy' umilą Wam czas na niejednej imprezie!" - mówi artystka.

Reklama

Reżyserem teledysku do piosenki jest Maciej Nowak.

"W swojej pracy opieram się na bohaterze, więc inspiracją do klipu była sama artystka. Chciałem pokazać ją jako charyzmatyczna, wyluzowaną i pełną energii dziewczynę - jaką jest na co dzień. Jestem fanem Britney Spears, dlatego bardzo mi zależało, żeby teledysk był kolażem w stylu lat 90-tych" - mówi.

"Na planie z Julią pracowało się fenomenalnie - rzadko spotykam takie połączenie profesjonalizmu, zaangażowania i talentu!" - dodaje.

Clip Julia Wieniawa Omamy

Julia Wieniawa wydała album "Omamy"

Poprzednim singlem promującym płytę, był utwór "Milczysz". Piosenka opowiada o miłości w czasach, gdy wszystko rozgrywa się na oczach innych. Za tekst odpowiedzialny jest Arek Kłusowski, a muzyka powstała we współpracy Julii Wieniawy, Maćka Sawocha i Arka Kłusowskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julia Wieniawa o pracy nad debiutancką płytą INTERIA.PL

"'Milczysz' tak pięknie... bo czasami wystarczy to, że ktoś po prostu obok ciebie jest i wszystko wokół przestaje mieć znaczenie. Ta piosenka jest dla mnie bardzo osobista i choć napisana dość dawno, to wciąż aktualna. To opowieść o początkach relacji, która rozwija się z dala od niepotrzebnych osób trzecich. W czasach, gdy wszystko rozgrywa się na oczach innych i każdy uzurpuje sobie prawo, by cię oceniać - ciężko uchronić tak delikatne emocje jak miłość. Dlatego czasem trzeba potrafić iść na przekór..." - opowiada Julia Wieniawa.

Czarno-biały teledysk do utworu "Milczysz" wyreżyserował Maciej Aleksander Bierut. Główne role w klipie odgrywają Julia Wieniawa i aktor Nikodem Rozbicki. Wieniawa potwierdziła ich związek oficjalnie w listopadzie 2020 r. Wcześniej związana była z m.in. aktorem Antonim Królikowskim i muzykiem Aleksandrem Milwiw-Baronem z Afromental.

"'Milczysz' to poruszająca historia miłosna napisana językiem artystycznego filmu. Jej fabularno-muzyczny charakter zamknięty jest w pięciu scenach znajdujących się w obrębie magicznego realizmu. Film opowiada o surrealistycznej ucieczce młodej pary przed problemami, które dostały się do samego wnętrza związku - do ich własnego domu. Szybko okazuje się, że prędzej czy później trzeba je skonfrontować. Ceną tej walki może być nawet sama relacja. To oni kontra świat" - tłumaczy reżyser klipu.

Clip Julia Wieniawa Milczysz

Sprawdź tekst piosenki "Milczysz" w serwisie Tekściory.pl!

Materiał z debiutanckiej płyty Julia Wieniawa prezentowała przed wielotysięczną publicznością Orange Warsaw Festival.



"Myślałam, że nikt nie przyjdzie" - wypaliła niemal na samym początku koncertu Julia Wieniawa.

Julia Wieniawa na Orange Warsaw Festival 2022 1 / 16 Julia Wieniawa Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik udostępnij