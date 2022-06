W piątek 17 czerwca ukazał się debiutancki album Julii Wieniawy, "Omamy". Krążek jest nowym otwarciem w karierze influencerki i aktorki, która głównie jest kojarzona z rolą w serialu "Rodzinka.pl". Ponadto wystąpiła w produkcjach "W lesie dziś nie zaśnie nikt", "Jak pokochałam gangstera", "Sala Samobójców. Hejter" czy serialu Polsatu "Zawsze warto".

W niedawnym wywiadzie z "Party" Wieniawa wyznała, że sposób, w jaki jest postrzegana przez publiczność zaczyna jej trochę ciążyć. Wyścig o ciekawe role prawdopodobnie zaczął ją nudzić, a dzięki występie na Orange Warsaw Festival, a także muzycznym nagraniom pozwoli jej na trochę oddechu.

"Nie ukrywam, że trochę zmęczyłam się walczeniem o fajne role, udowadnianiem wszystkim, że jestem coś warta i reprezentuję sobą coś więcej niż tylko uśmiech na Instagramie - stwierdziła w rozmowie z "Party".

Dzięki nagrywaniu muzyki być może uda jej się pozbyć łatki gwiazdy Instagrama - Julia Wieniawa wyznaje, że jest zmęczona "celebryckim światem", dlatego zdecydowała o skupieniu się bardziej na działalności muzycznej.

"Wieczne krytykanctwo i umniejszanie mi sprawiło, że mam dość celebryckiego świata. (...) Jeśli dziewczyna się ładnie ubierze, zaświeci drogą torebką, to od razu jest uważana za głupią i płytką osobę. (...) To, ile niosę na swoich barkach, ile trudnych i odpowiedzialnych decyzji muszę na co dzień podejmować, wiem tylko ja" - twierdzi Wieniawa.

Po publikacji, na swoim Instagramie poinformowała fanów, że na pewno "całkowicie nie rezygnuje z aktorstwa".

Julia Wieniawa wydała album "Omamy"

Ostatnim singlem z nowej płyty jest utwór "Milczysz". Piosenka opowiada o miłości w czasach, gdy wszystko rozgrywa się na oczach innych. Za tekst odpowiedzialny jest Arek Kłusowski, a muzyka powstała we współpracy Julii Wieniawy, Maćka Sawocha i Arka Kłusowskiego.

"'Milczysz' tak pięknie... bo czasami wystarczy to, że ktoś po prostu obok ciebie jest i wszystko wokół przestaje mieć znaczenie. Ta piosenka jest dla mnie bardzo osobista i choć napisana dość dawno, to wciąż aktualna. To opowieść o początkach relacji, która rozwija się z dala od niepotrzebnych osób trzecich. W czasach, gdy wszystko rozgrywa się na oczach innych i każdy uzurpuje sobie prawo, by cię oceniać - ciężko uchronić tak delikatne emocje jak miłość. Dlatego czasem trzeba potrafić iść na przekór..." - opowiada Julia Wieniawa.

Czarno-biały teledysk do utworu "Milczysz" wyreżyserował Maciej Aleksander Bierut. Główne role w klipie odgrywają Julia Wieniawa i aktor Nikodem Rozbicki. Wieniawa potwierdziła ich związek oficjalnie w listopadzie 2020 r. Wcześniej związana była z m.in. aktorem Antonim Królikowskim i muzykiem Aleksandrem Milwiw-Baronem z Afromental.

"'Milczysz' to poruszająca historia miłosna napisana językiem artystycznego filmu. Jej fabularno-muzyczny charakter zamknięty jest w pięciu scenach znajdujących się w obrębie magicznego realizmu. Film opowiada o surrealistycznej ucieczce młodej pary przed problemami, które dostały się do samego wnętrza związku - do ich własnego domu. Szybko okazuje się, że prędzej czy później trzeba je skonfrontować. Ceną tej walki może być nawet sama relacja. To oni kontra świat" - tłumaczy reżyser klipu.

Materiał z debiutanckiej płyty Julia Wieniawa prezentowała przed wielotysięczną publicznością Orange Warsaw Festival.



"Myślałam, że nikt nie przyjdzie" - wypaliła niemal na samym początku koncertu Julia Wieniawa.

