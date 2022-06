Z nadchodzącej płyty "Omamy" (premiera 17 czerwca) poznaliśmy już single "Na darmo", "Nie mam dla ciebie miłości" (Kayax XX Rework), "Rozkosz" i "Nie mów". Do sieci trafił właśnie teledysk do piosenki "Milczysz".



Utwór opowiada o miłości w czasach, gdy wszystko rozgrywa się na oczach innych. Za tekst odpowiedzialny jest Arek Kłusowski, a muzyka powstała we współpracy Julii Wieniawy, Maćka Sawocha i Arka Kłusowskiego.

"'Milczysz' tak pięknie... bo czasami wystarczy to, że ktoś po prostu obok ciebie jest i wszystko wokół przestaje mieć znaczenie. Ta piosenka jest dla mnie bardzo osobista i choć napisana dość dawno, to wciąż aktualna. To opowieść o początkach relacji, która rozwija się z dala od niepotrzebnych osób trzecich. W czasach, gdy wszystko rozgrywa się na oczach innych i każdy uzurpuje sobie prawo, by cię oceniać - ciężko uchronić tak delikatne emocje jak miłość. Dlatego czasem trzeba potrafić iść na przekór..." - opowiada Julia Wieniawa.

Czarno-biały teledysk do utworu "Milczysz" wyreżyserował Maciej Aleksander Bierut. Główne role w klipie odgrywają Julia Wieniawa i aktor Nikodem Rozbicki. Wieniawa potwierdziła ich związek oficjalnie w listopadzie 2020 r. Wcześniej związana była z m.in. aktorem Antonim Królikowskim i muzykiem Aleksandrem Milwiw-Baronem z Afromental.

"'Milczysz' to poruszająca historia miłosna napisana językiem artystycznego filmu. Jej fabularno-muzyczny charakter zamknięty jest w pięciu scenach znajdujących się w obrębie magicznego realizmu. Film opowiada o surrealistycznej ucieczce młodej pary przed problemami, które dostały się do samego wnętrza związku - do ich własnego domu. Szybko okazuje się, że prędzej czy później trzeba je skonfrontować. Ceną tej walki może być nawet sama relacja. To oni kontra świat" - tłumaczy reżyser klipu.

Przypomnijmy, że materiał z debiutanckiej płyty Julia Wieniawa prezentowała przed wielotysięczną publicznością Orange Warsaw Festival.



"Myślałam, że nikt nie przyjdzie" - wypaliła niemal na samym początku koncertu Julia Wieniawa.