Julia Kamińska zadebiutowała w branży muzycznej rok temu singlem "Żal mi". Kolejny utwór zatytułowany "Dobrze, dobrze" ukazał się w październiku. Teraz przyszedł czas na nową odsłonę, z której jest niezwykle dumna.

"Jest zupełnie inaczej, ponieważ debiutuję w roli autorki tekstu i też w roli autorki scenariusza do klipu. Bardzo ekscytujący moment, jestem więc troszkę spięta, ale towarzyszy temu wielka radość, w sumie to nie czułam jeszcze tego rodzaju radości" - mówi agencji Newseria Lifestyle Julia Kamińska.

Artystka cieszy się, że w przypadku tego utworu mogła decydować o każdym szczególe: począwszy od słów, poprzez muzykę, pomysł na teledysk i montaż.

"Pracowało mi się bardzo dobrze. Zazwyczaj w życiu twórców rzadko się zdarza, żeby można było mieć wpływ na wszystko do tego stopnia, do którego ja mam okazję mieć. Ale teraz, przynajmniej od tego singla, jest to mój autorski projekt i nie ma wspanialszego uczucia niż poczucie wolności. Okazuje się, że w pewnym sensie jest to konieczne do tego, żeby tworzyć coś, w co się tak bardzo wierzy" - mówi.

Julia Kamińska o piosence "Tydzień za tygodniem".

Swoją najnowszą piosenkę Julia Kamińska dedykuje tym, którym zdarzyło się desperacko walczyć o związek. To bardzo osobista i intymna opowieść, ale wokalistka przekonuje, że w związku z tym nie obawia się zbyt mocnego zainteresowania mediów jej życiem osobistym.

"Dedykacja to jedno, a to, na jakich i czyich doświadczeniach ten tekst powstał, to już zawsze będzie tajemnicą" - mówi.

Julia Kamińska cieszy się, że podczas kręcenia klipu mogła współpracować z takimi twórcami jak reżyserka Katsiaryna Tamkovich i operator kamery Nicolas Villegas Hernandez. To nie pierwszy ich wspólny projekt.

"Pracowałam z nimi wcześniej i wiedziałam, że są to osoby, które zapewnią mi najwyższą jakość, z którymi ja się rozumiem artystycznie. Kiedy pisałam scenariusz, to moją jedyną prośbą było to, żeby ten montaż był kompatybilny ze scenariuszem, bo nie zawsze tak jest, ale tym razem tak było. Mara dodała od siebie jakieś rozwiązania, które ja absolutnie kupiłam. Tutaj mamy do czynienia z bardzo krótką formą i z wizją artystyczną, więc to jest w miarę szybkie działanie" - mówi.

Wokalistka zapewnia, że drzemie w niej ogromny potencjał twórczy i chce go jak najlepiej wykorzystać przy pracy nad swoją debiutancką płytą.

"Kompletuję właśnie materiał, myślę, że przez wakacje uda mi się skompletować całość, wcześniej na pewno jeszcze wypuszczę jeden albo dwa single i płyta pojawi się jesienią. Konkretnej daty na razie nie podam, bo na razie sama jej nie znam" - mówi Julia Kamińska.

Utwór "Tydzień za tygodniem" oczywiście znajdzie się na nowej płycie aktorki. Niewykluczone, że jej autorskich tekstów będzie dużo więcej, ale nie zamyka się również na współpracę z innymi twórcami.

"Na pewno dwa teksty na płytę będą autorstwa Jany Karpienko, która jest moją serdeczną koleżanką i fantastyczną pisarką. Jeden tekst będzie bazować na jej opowiadaniu, a drugi na jej wierszu. Ale teledyski chyba będę pisać sama, bo bardzo to lubię" - mówi.

Łączenie ze sobą aktorstwa, dubbingu, śpiewania i innych projektów zawodowych nie jest łatwe, ale Julia Kamińska zapewnia, że radość, którą dają jej te aktywności, wszystko rekompensuje.

"Do tej pory jakoś udawało mi się łączyć bycie scenarzystką, aktorką i od czasu do czasu piosenkarką, a teraz będę jeszcze trochę bardziej piosenkarką" - dodaje.

