"Żal mi" to tytuł debiutanckiego singla Julii, którym rozpoczyna swoją muzyczną drogę. Singiel zachowany w nurcie indie pop, jest wspomnieniem miłości, która pozostawiła po sobie żal i rozgoryczenie. To połączenie wokalistów i piękna kompozycja sprawiają, że nie można przejść obojętnie obok tego utworu! Dopełnieniem muzyki jest filmowy teledysk, za którego scenariusz i reżyserię odpowiada Piotr Jasek.

"W tekście i muzyce utworu 'Żal mi', kryją się prawdziwe emocje. Mam nadzieję, że uda nam się poruszyć słuchaczy, albo przynajmniej wprawić ich w nostalgiczny nastrój" - mówi Julia Kamińska.



Reklama

Julia wraz z producentem Marcinem Macukiem prowadzą intensywne prace nad albumem, który ukaże się jeszcze w tym roku.



Clip Julia Kamińska Żal mi feat. Skubas

Julia Kamińska spełnia się muzycznie. Zdradziła to podczas "Mask Singer"

Jestem bardzo podekscytowana tym przedsięwzięciem, bo to jest chyba pierwszy taki projekt w mojej karierze, kiedy spotkałam się z przyjaciółmi, i to my decydowaliśmy artystycznie o tym, w jaki sposób to wszystko ma wyglądać, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, o teledyski, o realizacje. To jest absolutny przełom w mojej karierze, bo nigdy wcześniej nie mogłam decydować i to jest bardzo przyjemne" - mówiła Kamińska w rozmowie z Newserią Lifestyle.



Instagram Post

"Mamy kilka piosenek, które chyba można nazwać popowymi, ale nie tylko. Ta płyta będzie odrobinę chilloutowa, przyjemna do słuchania - dodała.

Aktorka od dawna marzyła o karierze wokalnej. Chciała zaprezentować swoje umiejętności szerszej publiczności i planowała kiedyś nagrać autorską płytę. Nie miała jednak odwagi, by wypłynąć na szerokie wody. Zmotywował ją scenarzysta "BrzydUli", a prywatnie jej były partner.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julia Kamińska: Kończę nagrywać debiutancką płytę. To jest absolutny przełom w mojej karierze Newseria Lifestyle