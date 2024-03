Muzyczna kariera Grzegorza Kupczyka liczy już dobrze ponad 40 lat. Największą sławę zyskał jako wokalista grupy Turbo , z którą nagrał tak przełomowe płyty dla polskiego metalu, jak m.in. "Dorosłe dzieci" czy "Kawaleria Szatana". Od 1989 r. stoi na czele własnego zespołu CETI , z którym działa do dziś dnia i wydał 12 płyt studyjnych. Współpracował też z takimi formacjami jak m.in. Aion, Panzer X, Esqarial, Kruk i Non Iron.

Reklama

13 maja wokalista wypuści solową płytę zatytułowaną po prostu jego imieniem i nazwiskiem.

Materiał został nagrany w częstochowskim MP Studio i jest swego rodzaju zwieńczeniem wieloletniej obecności scenicznej Grzegorza Kupczyka, ale jednocześnie - początkiem jego nowej drogi. Wszystkie utwory powstały w ciągu czterech dni pracy w Domu Kultury w Narewce.

Wokaliście towarzyszą gitarzysta i główny kompozytor Paweł "Gunsess" Oziabło (od 2016 r. muzyk Oddziału Zamkniętego), basista Grzegorz "Ornette" Stępień (w latach 2002-2020 grał w Oddziale Zamkniętym)oraz perkusista Łukasz Marek. Dodajmy, że Oziabło i Stępień wspierają Kupczyka również w Orkiestrze Dorosłych Dzieci.

"Oddaję w wasze ręce pierwszą płytę firmowaną moim nazwiskiem, na której usłyszycie dziesięć całkowicie nowych utworów. Przymierzałem się do tego od kilku lat i dopiero 4 lata temu za namową Grześka Stępnia zacząłem myśleć o tym poważnie. Grzegorz zaproponował udział Pawła i Łukasza okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo to nie tylko wspaniali kompani, ale i znakomici muzycy. Ich pogoda ducha i radość życia jak i swobodne podejście do twórczości zaowocowały tym materiałem" - opowiada Grzegorz Kupczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grzegorz Kupczyk o przeboju „Dorosłe dzieci” Turbo INTERIA.PL

Za teksty odpowiadają Kupczyk, Stępień i Tomek Staszczyk, który pomagał wcześniej przy poprzednich płytach CETI.

"Moje zaproszenie przyjęła także Magdalena Kupczyk [żona wokalisty] i Maria 'Marihuana' Wietrzykowska [grająca na instrumentach klawiszowych w CETI, obecnie ze względów zdrowotnych poza zespołem], co dodaje niepowtarzalnego klimatu. Marysia jak zwykle wprowadza coś nieuchwytnego, magicznego swoim głosem. Inny Kupczyk? Być może, choć będąc wierny samemu sobie, nie chciałem oderwać się od tego, co kocham najbardziej w muzyce" - podkreśla wokalista.

Szczegóły płyty "Grzegorz Kupczyk" (tracklista):

1. "Impromptu" (instrumental)

2. "Emigrant"

3. "Sowa"

4. "Sexysen"

5. "Rubikon"

6. "Zaklinacz deszczu"

7. "Głowa Kasandry"

8. "Edi"

9. "Myśli i chmury"

10. "Mówiąc o miłości".