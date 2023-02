Jessie Ware powraca z nowym albumem. Posłuchaj utworu "Pearls"

"To prawdziwy powrót diwy. 'Pearls' tętni funkowym basem z lat 70. i uzależniającymi syntezatorami. Zaraźliwa energia piosenki przypomina trochę czar kuli disco" - czytamy w zapowiedzi. Utwór został napisany i wyprodukowany przez Coffee Clarence JR i legendarnego brytyjskiego producenta Stuarta Price'a.

"'Pearls' nie jest zbyt poważnym utworem, po prostu zachęca do tańca. Zainspirowały go takie diwy jak Donna Summer, Evelyn Champagne King, Teena Marie czy Chaka Khan. W pewien sposób pokazuje wszystkie moje oblicza. To mój drugi utwór stworzony ze Stuartem Pricem i Coffee, z udziałem wspaniałej Sarah Hudson. Mam nadzieję, że poczujecie, jak wielką radość sprawia nam wspólna praca" - wyjaśnia Jessie Ware . "Album 'That! Feels Good!' jest efektem ponad 10 lat poświęconych eksploracji tego, kim jestem i kim lubię być jako artystka, z uwzględnieniem dreszczyku emocji, jaki dają mi występy" - dodaje.

Reklama

Singel jest następcą wydanego niedawno "Free Yourself", pierwszej zapowiedzi nadchodzącego albumu Jessie. "Free Yourself" był najlepszym do tej pory debiutem w jej karierze. Osiągnął największą liczbą streamów w pierwszym tygodniu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie.

Wideo Jessie Ware - Pearls (Lyric Video)

Jessie Ware - wpływowa gwiazda pop

Wydany w 2020 roku album "What's Your Pleasure?" potwierdził status Jessie jako jednej z najbardziej wpływowych artystek w Wielkiej Brytanii. Zawierał single "Save A Kiss", "Spotlight" i "Remember Where You Are", z czego ten ostatni znalazł się na sylwestrowej playliście byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy.

W zeszłym roku Jessie dała świetne występy na głównych scenach Glastonbury, Primavera Sound i Open'er Festivalu. W październiku udała się w trasę po Stanach Zjednoczonych jako support Harry’ego Stylesa podczas trasy "Love on Tour" na pięciu koncertach w United Center w Chicago.

Czytaj także:

Jessie Ware i dziewczyna Bonda razem w klipie!