Jessie Ware urodziła syna w salonie. Pokazała zdjęcie na Instagramie

"Wczoraj wieczorem urodziłam syna w moim salonie" - napisała na Instagramie popularna w Polsce wokalistka Jessie Ware, prezentując swoje zdjęcie z dzieckiem.

Jessie Ware urodziła syna /Danny Lawson/PA Images /Getty Images

34-letnia wokalistka podziękowała za wsparcie i opiekę ekipie, która przyjęła domowy poród.

"Poziom opieki i uprzejmości, który nam zaoferowali, był niesamowity" - napisała Jessie Ware.



Brytyjska gwiazda ma już z mężem, trenerem personalnym Samem Burrowsem 2-letnią córkę.

Ware o ciąży poinformowała w październiku 2018 r., tuż po premierze swojego nowego, tanecznego singla "Overtime".

Za produkcję piosenki odpowiadają Andy Ferguson i Matt Mcbriar (AKA BIcep) oraz James Ford (Simian Mobile Disco).

"Overtime" to pierwszy materiał Jessie Ware od czasu premiery trzeciego albumu "Glasshouse" (2017), bardzo ciepło przyjętego przez słuchaczy i krytykę.

"'Overtime' to mały przedsmak tego, co zamierzam zrobić w przyszłości. Bardzo ucieszyłam się z powrotu do studia. Miałam okazję pracować z jednymi z moich ulubionych producentów. To było trochę jak powrót do początków mojej kariery. Myślę, że przy tej piosence może zadziać się udany wieczorny flirt. Będę pracować intensywnie nad nową muzyką, a w międzyczasie mam wielką nadzieję, że słuchaczom przypadnie do gustu 'Overtime'" - mówiła wówczas Jessie Ware.

