Jessie Ware i dziewczyna Bonda razem w klipie. Zobacz "Remember Where You Are"

Jessie Ware zaprezentowała nowy teledysk /Santiago Felipe /Getty Images

Jessie Ware i Gemma Arterton (gwiazda kina znana m.in. z takich filmów jak "Quantum of Solace", "Starcie tytanów" czy "Książę Persji: Piaski czasu") piszą list miłosny do Londynu w najnowszym klipie Ware, "Remember Where You Are", w reżyserii laureata BAFTA Dominica Savage'a.

Jessie Ware i Gemma Arterton zaprzyjaźniły się po tym, gdy aktorka gościła w podcaście wokalistki "Table Manners". Artystki razem opracowały pomysł na klip. Współproducentem teledysku jest firma należąca do Arterton, Rebel Park Productions. Jessie jest producentką wykonawczą. Klip do "Remember Who You Are" doskonale oddaje uczucie izolacji i samotności w pogrążonym lockdownem Londynie, jednocześnie dając dużą dawkę nadziei na lepszą przyszłość.

Zdjęcia odbyły się w nocy przed Walentynkami. Jak opowiada reżyser teledysku, Dominic Savage:

"Współpraca z Jessie i Gemmą nad tym krótkim filmem inspirowanym piękną muzyką Jessie Ware była czystą przyjemnością. Zainspirowało nas prawdziwe poczucie, gdy kręciliśmy na niemal pustych ulicach Londynu w sobotni wieczór/niedzielny poranek. Smutek, nostalgia, ból i opór - to, co towarzyszyło nam na planie, świetnie jest też odczuwalne podczas oglądania klipu. Gdy wspięliśmy się na Primose Hill i słońce zaczęło wychodzić nad miasto, poczuliśmy radość i nadzieję, że przyszłość będzie należeć do nas. A wszystko przy dźwiękach muzyki Jessie. Dzięki temu nie mieliśmy już wątpliwości".

Jessie Ware przyznaje, że piosenka ma dla niej olbrzymie znaczenie:

"Od samego początku chciałam, by był to singel. Bardzo porusza mnie, jak wielu ludzi wskazywało ten utwór jako jeden ze swoich ulubionych. Jeszcze lepsze, że w tym gronie znaleźli się jedna z moich ulubionych aktorek i jeden z ulubionych reżyserów. Praca z Gemmą, Dominikiem i ich ekipą była prawdziwą radością. To dla mnie wielki komplement, że moja piosenka ilustruje wizualny hołd dla Londynu oraz tęsknoty za ludzkim dotykiem, interakcją. To dopieszczone dzieło".

Gemma Arterton dodaje:

"Utwór Jessie brzmi jak hymn na naprawdę dziwne czasy, w których przyszło nam żyć. Chcieliśmy, by teledysk stał się listem miłosnym do opustoszałego Londynu; przypomnieniem, jak cudowne jest to miasto i że jeszcze takie będzie. Chcieliśmy też zapisać stopklatkę z obecnego stanu rzeczy. Tkwimy w samotności i mroku, ale wkrótce znowu zapanuje światłość, a przyszłość przyniesie nadzieję. Praca nad klipem była prawdziwą przyjemnością. Doświadczenie realizacji zdjęć w kompletnie opuszczonym Londynie będzie wydarzeniem, którego nigdy nie zapomnę".