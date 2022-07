Jennifer Lopez ma ostatnio zdecydowanie dobrą passę - zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. 16 lipca podczas intymnej ceremonii w kaplicy w Las Vegas artystka wzięła ślub z Benem Affleckiem, z którym związała się ponownie po upływie dwóch dekad. Kameralna uroczystość odbyła się z dala od wścibskich oczu paparazzich, a udział w niej wzięły jedynie dzieci wokalistki i jej matka. "Miłość jest piękna. Jest życzliwa. I, jak się okazuje, jest też cierpliwa. Cierpliwa przez dwadzieścia lat. Było dokładnie tak, jak sobie wymarzyliśmy" - zdradziła gwiazda w swoim biuletynie "On the JLo", który służy jej do kontaktu z fanami.

Powodów do świętowania Lopez ma ostatnio znacznie więcej. Artystka otrzymała niedawno dwie ważne nagrody za całokształt twórczości. W marcu autorkę hitu "Waiting For Tonight" uhonorowano statuetką Icon Award. "Chcę podziękować tym, którzy przychodzą na koncerty, słuchają moich piosenek, oglądają moje filmy. To wy każdego dnia dajecie mi szansę, abym mogła prowadzić życie, o którym nie śmiałam marzyć, gdy byłam małą dziewczynką dorastającą w Bronksie. Dziękuję za to. I gwarantuję: dopiero się rozkręcam" - mówiła ze sceny, nie kryjąc wzruszenia.

Z kolei podczas gali wręczenia nagród MTV Movie & TV Awards wszechstronnie utalentowana gwiazda odebrała kolejne prestiżowe trofeum - nagrodę Generation Award przyznawaną "najbardziej uwielbianym przez widownię aktorom".

Lopez bardzo szybko wywiązała się z obietnicy, którą złożyła odbierając statuetkę Ikony Roku, i zaprezentowała światu nowy projekt. Z okazji 53. urodzin, które obchodziła 24 lipca, gwiazda ogłosiła powstanie nowej linii kosmetyków do pielęgnacji ciała. W ten sposób wokalistka poszerzyła ofertę założonej w zeszłym roku firmy JLo Beauty, która koncentruje się na pielęgnacji twarzy. Nowy biznes Lopez postanowiła wypromować z właściwym sobie rozmachem - serię produktów Jlo Body reklamuje odważna sesja zdjęciowa i filmik, na którym artystka dumnie pręży wysportowane ciało odziane jedynie w skąpe body z wycięciami. Pierwszym produktem wspomnianej linii jest balsam do pielęgnacji... pośladków.

"Z reguły poświęcamy czas i uwagę głównie naszej cerze, niekiedy zaniedbując przy tym ciało. Bardzo istotnym było dla mnie stworzenie kosmetyków do ciała, które uwzględniają jego unikalne potrzeby. Postanowiliśmy zacząć od pupy!" - ogłosiła Lopez w opublikowanym na Instagramie poście. Firm + Flaunt Targetet Booty Balm dostępny jest już na stronie internetowej założonej przez nią marki. Za kosmetyk sygnowany nazwiskiem gwiazdy przyjdzie jednak sporo zapłacić - cena balsamu wynosi 65 dolarów, czyli nieco ponad 300 zł. W swoim składzie zawiera on m.in. kofeinę, ekstrakt z nasion guarany, peptydy, masło shea i kwas hialuronowy.

"To przetestowana klinicznie formuła inspirowana najbardziej kultową pupa świata, która w widoczny sposób ujędrnia i nawilża skórę oraz usuwa rozstępy, zapewniając bardziej wyrafinowany wygląd" - czytamy w opisie produktu.