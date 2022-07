Nie wiadomo, podczas którego koncertu Jennifer Lopez zaliczyła wpadkę. Wokalistka opublikowała jedynie na TikToku nagranie z dziurą w spodniach na pupie, a obejrzano je prawie 3,5 miliona razy.

To nie pierwszy raz, gdy wokalistka zalicza bardzo podobną wpadkę. W 2016 roku podczas show w Las Vegas obcisły kostium J.Lo pękł pod koniec jednego z koncertów.

"Profesjonalistka, koncert musiał zostać dokończony", "Brawo za dystans do siebie", "Nawet najlepszym się zdarza" - pisali fani Lopez.



TikTok

"Halftime": Kariera Jennifer Lopez

Przypomnijmy, że obecnie Jennifer Lopez promuje dokument "Halftime", który opowiada o występie wokalistki podczas Super Bowl w 2020 roku, a także o karierze wokalistki.

Lopez jest znana z wielu muzycznych hitów, między innymi: "On The Floor", "Let's Get Loud", czy "Ain't Your Mama". Zagrała także w kilku filmach: "Pokojówka na Manhattanie", "Sposób na teściową" i "Zatańcz ze mną".



Ponad wszelką wątpliwość, swoją popularność zawdzięcza talentowi wokalnemu i znakomitej sprawności ruchowej, którą publiczność może podziwiać w jej energicznych tańcach. W 2020 roku otrzymała nominację do Złotego Globu za rolę Ramony w filmie "Ślicznotki" (2019 rok). Kilkanaście lat wcześniej była nominowana do tej samej nagrody w kategorii najlepsza aktorka w komedii lub musicalu za występ w "Selenie" (1997 rok).

