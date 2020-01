Jennifer Lopez przed Super Bowl 2020: Polka Klaudia Antos wystąpi u boku gwiazdy

Znana z dziewiątej edycji telewizyjnego programu "You Can Dance - Po prostu tańcz!" Polka Klaudia Antos pokazała zdjęcie z przygotowań przed występem podczas finału Super Bowl. To najważniejsze sportowe wydarzenie w USA, które śledzi ponad 100 mln widzów.

Klaudia Antos (z prawej) z Patricią Kazadi w programie "You Can Dance - Po prostu tańcz!" /VIPHOTO / East News

W finale rozgrywek w futbolu amerykańskim na stadionie Hard Rock Stadium w Miami Gardens na Florydzie zmierzą się San Francisco 49ers i Kansas City Chiefs.

Super Bowl to najważniejsze sportowe wydarzenie w USA, które gromadzi przed telewizorami dobrze ponad 100 mln widzów. Astronomiczne ceny osiąga czas przeznaczony na reklamy, które często są przygotowywane tylko na to wydarzenie.

Podczas występów w przerwie występują największe gwiazdy. W ostatnich latach pojawili się m.in. Maroon 5, Justin Timberlake, Lady Gaga, Beyonce, Coldplay, Katy Perry, Lenny Kravitz, Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers, Madonna czy Black Eyed Peas.

Wcześniej dla kibiców występowali także m.in. The Rolling Stones, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Paul McCartney, U2, Prince, Janet Jackson, Christina Aguilera, Phil Collins, Aerosmith i Britney Spears.



2 lutego na stadionie show dadzą Jennifer Lopez i Shakira.

Obie wokalistki w mediach społecznościowych relacjonują przygotowania do wielkiego występu.

Okazuje się, że u boku J.Lo na scenie pojawi się Polka Klaudia Antos. Tancerka dała się poznać szerszej publiczności w dziewiątej edycji show TVN "You Can Dance - Po prostu tańcz!".

Polka pokazała właśnie zdjęcie z próby z Lopez.

"Ale rakieta" - cieszą się fani. Gratulacje złożyli jej m.in. Michał Piróg, Maffashion i Kamila Szczawińska.



Klaudia występowała w teledyskach takich polskich gwiazd, jak m.in. Maryla Rodowicz, Doda, Ewelina Lisowska czy Honorata Skarbek. Jesienią 2018 r. wyjechała do Stanów Zjednoczonych na warsztaty taneczne, podczas których nawiązała kontakty umożliwiającej jej pozostanie w USA i współpracowanie z najlepszymi choreografami na świecie. Dzięki temu pojawiła się np. u boku Becky G na gali MTV EMA 2019.



Jennifer Lopez obecna jest na scenie od ponad 30 lat. Filmy z jej udziałem przyniosły dochód blisko 3 mld dolarów, a jej płyty sprzedały się w nakładzie przekraczającym 80 mln egzemplarzy.



W dorobku 50-letnia Lopez ma takie przeboje, jak "If You Had My Love", "I'm Real", "On the Floor", "Jenny from the Block", "Play" czy "All I Have".

Dyskografię Amerykanki zamyka album "A.K.A.", który miał premierę w czerwcu 2014 roku. Od dłuższego czasu zapowiadana jest nowa płyta "Por Primera Vez".



Ostatnio J.Lo można było oglądać w serialu "Uwikłana", emitowanym także w Polsce. Zagrała też główną rolę w filmie "Ślicznotki" ("Hustlers"), który zebrał pochwały od krytyki. Film - jedną z producentek była Lopez - zarobił ponad 150 mln dolarów. Wokalistka za swoją rolę została m.in. nominowana do Złotego Globu.



Majątek Lopez szacowany jest na 150 mln dolarów. Obiektem zainteresowania mediów przez całą karierę piosenkarki było jej życie prywatne. Lopez była trzykrotnie zamężna, a przez dwa lata tworzyła parę z aktorem Benem Affleckiem. Następnie poślubiła Marca Anthony'ego, a w 2008 r. urodziła bliźnięta, Maximiliana i Emme. Po 7 latach małżeństwa para się rozstała, a w 2014 sformalizowała rozwód. Obecnie związana jest z Alexem Rodriguezem.