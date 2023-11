Alan Jackson choruje na chorobę Charcota-Mariego-Tootha, zwaną również dziedziczną neuropatią ruchową i czuciową. To dziedziczone genetycznie schorzenie powoduje poważne problemy z nerwami w stopach, nogach, dłoniach i ramionach. Osoby zmagające się z tą chorobą mogą mieć poważne problemy z chorobą.

Jackson o tym, że jest nieuleczalnie chory poinformował opinię publiczną w 2021 roku. "Choroba wpływa na mnie od lat" - mówił w rozmowie z "Today". "Jest to coraz bardziej widoczne. Widać, jak potykam się na scenie. Mam problem z utrzymaniem równowagi, nawet stojąc przy mikrofonie, co jest bardzo niekomfortowe" - tłumaczył.

Bał się, że wezmą go za pijanego na scenie. Musiał ujawnić, że jest chory

Wywiadu Jackson udzielił krótko po jednym z incydentów na scenie. Muzyk wolał uprzedzić domysły i sugestie, że był na scenie pod wpływem alkoholu.

Z powodu choroby muzyk ograniczył do minimum występy sceniczne. Obecnie przed publiczną pojawia się głównie przy ważnych okazjach. Śpiewał m.in. w hołdzie dla Loretty Lynn oraz Jimmy'ego Buffeta.



W 2023 roku zabrał głos na temat swojej kariery. W podcaście jego córki - "In Joy Life With Matie Jackson", autor przebojów, przyznał, że rezygnuje z muzyki, jednak jego działalność z powodów zdrowotnych została mocno ograniczona.

Jackson nie tracił nadziei, że wyda wkrótce nowe piosenki. "Mam nadzieję, że się uda. Nie koncertuje obecnie zbyt wiele, ale część odpowiadająca za tworzenie, wciąż od czasu do czasu się u mnie pojawia" - tłumaczył i dodał, że zapisuje pomysły na nowy materiał.

Kim jest Alan Jackson?

Alan Jackson to amerykański muzyk country, wokalista i autor tekstów. Na całym świecie sprzedał 75 milionów płyt (44 mln w samych Stanach). Na koncie ma 21 albumów, a jego piosenki regularnie podbijały w USA listy przebojów.

Do jego największych przebojów zaliczyć można m.in. "Remember When" (268 mln wyświetleń na Youtube, poczwórna platyna w USA), "It’s Five O’Clock Somehwre", "Country Boy", "Livin’ On Love", "Little Bitty" i "Chattahooche".