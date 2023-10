Przypomnijmy, że pod koniec 2022 r. ujawniono, że Celine Dion zmaga się z zespołem sztywności uogólnionej. To rzadka i nieuleczalna choroba neurologiczna, która utrudnia chodzenie i znacząco ogranicza możliwość śpiewania. Ekipa kanadyjskiej gwiazdy informowała później, że w sierpniu 2023 r. będzie w stanie wrócić na trasę, jednak finalnie została ona odwołana .

Sama 55-letnia wokalistka w ostatnim czasie bardzo rzadko zabiera głos w mediach społecznościowych. Jej ekipa co jakiś czas przypomina archiwalne nagrania.

O stanie zdrowia najwięcej dowiadujemy się z wywiadów udzielanych przez 74-letnia Claudette Dion, starszą siostrę wokalistki. W sumie Celine jest najmłodsza z 14 dzieci swoich rodziców: Adhemara (zm. w 2003 r.) i Therese (zm. 2020).

"Kilka razy była w Denver, bo są tam świetni naukowcy. Trzymam kciuki. Tylko tyle możemy zrobić. Powtarzać jej, jak bardzo ją kochamy i życzymy jej wszystkiego najlepszego" - powiedziała Claudette Dion w rozmowie z kanadyjskim serwisem showbizz.net.

Siostra wokalistki za pośrednictwem mediów podziękowała fanom z całego świata za okazywane wsparcie.

"Dostaliśmy kilka pięknych listów i staramy się, jak tylko możemy, aby Celine je przeczytała. Wiem, że psychicznie jest bardzo silna. Wcale nie jest przygnębiona, wręcz przeciwnie - jest pełna radości życia. Powiedziała mi niedawno: 'Przejdziemy przez to, słucham wszystkiego, co mi mówią i robię to z zaangażowaniem, bo chcę wrócić, to jest pewne'" - zdradziła Claudette Dion.

Przy okazji siostra odpowiedziała na szokujące plotki dotyczące stanu zdrowia wokalistki. We wrześniu TikToka obiegło niezweryfikowane i fałszywe nagranie zatytułowane "Rodzina Celine Dion, ujawnia jak umiera gwiazda". Krótki film zobaczono ponad kilkaset tysięcy razy. W nim sugerowano, że wokalistka jest chora na raka, jeździ na wózku, a jej choroba postępuje tak szybko, że nic nie można z tym zrobić.



Siostra gwiazdy odniosła się i do tych doniesień: "Dlaczego niektórzy twierdzą, że [Celine] jeździ na wózku? Dlaczego insynuują, że choruje na raka? Dlaczego wymyślacie takie rzeczy?" - stwierdziła.



Zdjęcie Celine Dion / Edward Berthelot / Getty Images

Celine Dion jest nieuleczalnie chora. Na co cierpi gwiazda?

Zespół sztywności uogólnionej, zwanej też zespołem sztywnego człowieka, SMS (sitff man syndrome), i zespołem Moerscha-Woltmanna to bardzo rzadka choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym. Dotyka 1-9 osób na 100 tys. Charakteryzuje się postępującym sztywnieniem kręgosłupa i kończyn. Dotyka też mięśni, mogą pojawić się napadowe skurcze i drgawki. Symptomy mięśniowe mogą trwać od krótkich chwil do kilku godzin i nawracać co jakiś czas, co skutecznie utrudnia normalne funkcjonowanie.

Niestety ostatnie lata były dla Celine ogromnym obciążeniem. Poza zmaganiami z chorobą, w 2016 r. musiała pożegnać swojego męża René Angélil. Mężczyzna po trzech latach przegrał walkę z nowotworem. Para była ze sobą ponad 20 lat. Kilka dni później Dion pochowała także brata.