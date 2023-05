Celine Dion przekazała smutne wieści! To już oficjalne!

W połowie maja pojawiły się pierwsze pozytywne wiadomości dla fanów Celine Dion od dłuższego czasu. To wtedy pojawiła się ścieżka dźwiękowa filmu "Miłość na nowo" , w którym wokalistka zagrała jedną z ról u boku Priyanki Chopry Jonas i Sama Heughana .

Reklama

Wśród 14 utworów towarzyszących filmowej fabule znalazło się sześć dobrze znanych hitów kanadyjskiej piosenkarki i pięć zupełnie nowych piosenek. Jedną z nich jest zaprezentowany singel "Love Again" .

To pierwsze nowe nagrania Celine Dion od ostatniego albumu "Courage" z 2019 roku.



Clip Celine Dion Love Again (from the Motion Picture Soundtrack) (Lyric Video)

Przypomnijmy, że w ramach trasy promującej tę płytę gwiazda miała wystąpić w Polsce w maju 2020 r. na dwóch koncertach (Łódź i Kraków). Zamierzenia te pokrzyżował wirus COVID-19 i koncerty było trzeba przełożyć. Z kolei w realizacji planów koncertowych po pandemii przeszkodziła choroba artystki.

Pod koniec 2022 r. ujawniono, że Dion zmaga się z zespołem sztywności uogólnionej. To rzadka i nieuleczalna choroba neurologiczna, która utrudnia chodzenie i znacząco ogranicza możliwość śpiewania. Ekipa kanadyjskiej gwiazdy informowała, że w sierpniu tego roku wróci ona na trasę, jednak teraz przekazano, że jest to niemożliwe. To oznacza, że polskie koncerty planowane na 8 marca 2024 r. (Atlas Arena w Łodzi) i 10 marca (Tauron Arena Kraków) zostały ostatecznie odwołane.

Instagram Post Rozwiń

"Bardzo mi przykro, że znowu was wszystkich zawiodłam. Naprawdę ciężko pracuję, aby odbudować swoje siły, ale koncertowanie może być bardzo trudne, nawet jeśli jesteś w stu procentach przygotowany. To nie fair w stosunku do was, aby ciągle przekładać koncerty i chociaż łamie mi to serce, najlepiej będzie, jeśli odwołamy je wszystko teraz, dopóki nie będę naprawdę gotowa, by znów wystąpić na scenie. Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że się nie poddaję... i nie mogę się doczekać, kiedy znów was zobaczę!" - przekazała Celine Dion.

W sprawie zwrotu pieniędzy za bilety na koncerty Celine Dion w Polsce, należy się kontaktować z bileterią, w której wejściówki zostały zakupione.

Celine Dion kończy 55 lat. Czy wróci jeszcze na scenę? 1 / 12 Celine Dion karierę zaczęła wcześnie, bo już w wieku 5 lat występowała z repertuarem tradycyjnych francusko-kanadyjskich piosenek. Pierwsze większe sukcesy odnosiła na rynku francuskim, potem - wraz z anglojęzyczną płytą "Unision" - podbiła amerykańskie listy przebojów. Celine Dion w Montrealu w 1987 r. Źródło: Getty Images Autor: PONO PRESSE INTERNATIONALE/Gamma-Rapho

Celine Dion i jej choroba. Czym jest zespół sztywnego człowieka?

Zespół sztywności uogólnionej, zwanej też zespołem sztywnego człowieka, SMS (sitff man syndrome), i zespołem Moerscha-Woltmanna to bardzo rzadka choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym. Dotyka 1-9 osób na 100 tys. Charakteryzuje się postępującym sztywnieniem kręgosłupa i kończyn. Dotyka też mięśni, mogą pojawić się napadowe skurcze i drgawki. Symptomy mięśniowe mogą trwać od krótkich chwil do kilku godzin i nawracać co jakiś czas, co skutecznie utrudnia normalne funkcjonowanie.