Jean-Michel Jarre i Brian May zagrają darmowy koncert w Bratysławie

Podczas tegorocznej edycji The Starmus Festival w Bratysławie, już 12 maja wystąpi Jean Michel-Jarre. Na scenie w trakcie "Bridge From The Future" będzie towarzyszyć mu legenda gitary, sir Brian May z Queen. Wstęp na koncert jest darmowy.

