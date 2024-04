Album "One Deep River" trafił do sklepów oraz na platformy streamingowe. Krążek, który przynosi kolejną dawkę esencjonalnego brzmienia Marka Knopflera z typowymi dla jego twórczości, dobrze przemyślanymi tekstami i wyrafinowanymi partiami gitar, wydano nakładem British Grove/EMI.

"One Deep River" jest dziesiątym solowym krążkiem artysty. Na albumie twórca ubarwia opowieści o swoich doświadczeniach życiowych wyjątkową mieszanką bluesa, folku, rocka i nie tylko, dokładając do tego swoją charakterystyczną, niespieszną elegancję.

- Nie jestem muzykiem, a songwriterem, a to spora różnica. Z biegiem lat stałem się twórcą piosenek jeszcze bardziej, przestając jednocześnie być muzykiem. Poza tym pracuję z bardzo dobrymi muzykami, którzy mają niespotykane zdolności, co jest dla mnie niebywale przyjemne. Nagrywając "One Deep River" spędziliśmy świetny czas. Chciałbym, żeby to trwało wiecznie, ale wiesz, że to potrwa jeszcze tylko chwilę - powiedział o nowym krążku gitarzysta w rozmowie z Interią.

Producentami krążka są sam gitarzysta oraz Guy Fletcher. Zespół grający na "One Deep River" tworzą Mark Knopfler (gitary), Jim Cox i Guy Fletcher (klawisze), Glenn Worf (bas), Ian Thomas (perkusja), Danny Cummings (instrumenty perkusyjne), Richard Bennett (gitara), Greg Leish (pedal steel guitar, lap steel guitar), Mike McGoldrick (flet i dudy), John McCusker (skrzypce). W chórkach artystę wokalnie wspierają siostry Emma i Tamsin Topolski.

- Moje studio [British Grove - przyp.] jest dla mnie jak ulubione pudełko z zabawkami. Zespół jednak jest na co dzień rozrzucony po całym świecie, więc najczęściej spotykałem się w nim z Guyem. Możesz wtedy stworzyć plan na piosenkę, dokąd ma sięgać, jaka ma być, ale to nie jest to samo co wtedy, gdy jesteś z zespołem. Nic go nie pobije. Gdy masz taką drużynę, która na przestrzeni lat została skompletowana naprawdę bardzo pieczołowicie, to masz do czynienia z grupą naprawdę szczęśliwych ludzi. Gdy na instrumentach perkusyjnych gra Ian, a obok na perkusji jest Danny, to coś fenomenalnego. Grając wspólnie dodają feelingu - tłumaczył gitarzysta.

Album "One Deep River" już dostępny. Kim jest Mark Knopfler?

Mark Knopfler, piosenkarz, autor tekstów, producent muzyczny i kompozytor, często wymieniany jako jeden z największych gitarzystów wszech czasów, należy do najbardziej utytułowanych muzyków z Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy zyskał rozgłos w latach 80. jako lider Dire Straits ("Sultans Of Swing", "Money For Nothing", "Romeo And Juliet", "Walk Of Life"). Po ostatniej trasie koncertowej Dire Straits w 1992 roku, Mark wyruszył w solową podróż. W następnych latach wydał dziewięć solowych albumów i kontynuował wyprzedane trasy ze swoim zespołem, zachwycając publiczność, gdziekolwiek się udał.

Na przestrzeni lat Mark napisał muzykę do kilku filmów, w tym "Biznesmen i gwiazdy", "Cal", "Narzeczona dla księcia", "Piekielny Brooklyn" czy "Fakty i akty". Ponadto grał i nagrywał z wieloma artystami, w tym z Bobem Dylanem, Van Morrisonem, Tiną Turner, Randym Newmanem i Chetem Atkinsem. W 1999 r. Knopfler został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego, a w 2012 r. nagrodą im. Ivora Novello za całokształt twórczości.



2024 jeszcze przed wydaniem płyty był dla Marka Knopflera pracowity. W styczniu część gitar z jego kolekcji została wystawiona w słynnym domu akcyjnym Christies. Niektóre z instrumentów sprzedano za rekordowe ceny. W połowie marca ukazała się nowa wersja "Going Home (Theme From Local Hero)" w wykonaniu supergrupy Mark Knopfler’s Guitar Heroes jako wsparcie dla Teenage Cancer Trust oraz Teen Cancer America. W nagraniu wzięło udział ponad 60 artystów, w tym takie legendy jak Joe Bonamassa, Jeff Beck, Eric Clapton, David Gilmour, Nile Rodgers, Joe Satriani, Bruce Springsteen i wielu innych.



Knopfler połączył także siły w wokalistą AC/DC Brianem Johnsonem, współtworząc z nim nowy program telewizyjny "Johnson & Knopfler’s Music Legends" realizowany dla stacji Sky Arts. Dwaj przyjaciele w fascynujący sposób przyglądają się w nim historii muzyki popularnej wraz z różnymi gośćmi specjalnymi, w tym z Tomem Jonesem, Samem Fenderem, Carlosem Santaną, Cyndi Lauper czy Nilem Rodgersem. Seria zadebiutuje na antenie Sky Arts 25 kwietnia.