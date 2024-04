Sprzedali ponad 120 mln płyt. Wielkie przeboje Dire Straits znów usłyszymy w Polsce

W ciągu kilkunastu lat działalności Dire Straits wydało sześć albumów studyjnych oraz kompilacje i albumy koncertowe. Łączna sprzedaż wszystkich krążków Dire Straits przekroczyła 120 milionów. Zespół stale gościł na najwyższych miejscach list przebojów i otrzymał szereg nagród muzycznych, a utwory takie jak "Walk of Life", "Money For Nothing" czy "Romeo and Juliet" uzyskały status ponadczasowych i wciąż grane są przez stacje radiowe na całym świecie. Dire Straits przestało istnieć w 1995 roku, a ostatni koncert zagrało w 1992.



Członkowie formacji chcieli przywrócić zespół do życia, ale Mark Knopfler, główny wokalista i gitarzysta, pozostał nieugięty. W 2008 roku powołali więc do życia supergrupę Dire Straits Legacy złożoną zarówno z członków Dire Straits, jak i muzyków sesyjnych oraz towarzyszących zespołowi podczas tras koncertowych.

Dire Straits Legacy powraca do Polski na cztery koncerty

Muzycy zagrają w składzie: klawiszowiec Alan Clark, uhonorowany przez Rock and Roll Hall of Fame jako znaczący członek Dire Straits, Phil Palmer ("Dire Straits On Every Street", "On the Night live") oraz współpracujący blisko z Knopflerem perkusista Danny Cummings ("On Every Street" i "On the Night live"), saksofonista Mel Collins ("Love Over Gold", "Alchemy", "Twisting by the Pool"), a także perkusista Steve Walters, perkusista Cristiano Micalizzi, Primiano Di Biase (jeden z najbardziej rozchwytywanych włoskich klawiszowców).

Frontmanem zespołu jest gitarzysta Marco Caviglia, jeden z największych światowych autorytetów w dziedzinie muzyki Dire Straits i stylu gitarowego Marka Knopflera. "Uwielbiamy grać razem. Mieliśmy swój udział w tworzeniu muzyki Dire Straits i zagraliśmy ją na setkach koncertów. Ta muzyka jest przesiąknięta naszą duszą" - mówią artyści z Dire Straits Legacy.

Na koncertach w ramach World Tour 2024 usłyszymy największe i najbardziej kultowe hity Dire Straits oraz nowe utwory z albumu "3 Chord Trick" wyprodukowanego przez Alana Clarka i Phila Palmera.

23.11.2024 - Warszawa, Ursynów Arena

24.11.2024 - Wrocław, Hala Orbita

26.11.2024 - Kraków, ICE

27.11.2024 - Poznań, Sala Ziemi.

Ceny biletów:

Od 199 zł w przedsprzedaży

Od 219 zł w dniu koncertu.