Thirty Seconds to Mars już za miesiąc w Polsce! Gdzie wystąpią?

"Seasons 2024 Global Tour" będzie pierwszą trasą koncertową 30 Seconds To Mars od ponad 5 lat.



Zespół zagra koncerty m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Niemczech, Szwecji, Norwegii, Danii, Słowacji, Czechach, na Węgrzech, Austrii, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

Europejska część trasy rozpocznie się właśnie w Polsce - 9 maja w TAURON Arenie Kraków. Następnie koncerty odbędą się w Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii.

Thirty Seconds to Mars - "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day"

Multiplatynowy zespół Thirty Seconds to Mars, składający się z braci Jareda i Shannona Leto, powrócił z szóstym studyjnym albumem - "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day". Premiera płyty odbyła się 15 września 2023 roku.

"Album zwiastuje nową erę dla zespołu, który nie tylko bada ciemne strony ludzkich doświadczeń, ale także nadzieję, przypominając, że nawet w obliczu pozornie niemożliwych do przeskoczenia przeszkód, wciąż można zaleźć piękno" - czytamy w opisie płyty. Do promocji wybrano single "Stuck" i "Seasons".