"Seasons 2024 Global Tour" będzie pierwszą trasą koncertową 30 Seconds To Mars od ponad 5 lat. W jej ramach amerykańska grupa powróci do Polski - kolejny koncert odbędzie się 9 maja 2024 r. w Tauron Arenie Kraków.

Jared Leto, frontman zespołu, dokonał historycznego wyczynu, wspinając się po raz pierwszy w historii na Empire State Building.

"Budynek jest świadectwem wszystkich rzeczy, które można zrobić na świecie, jeśli się do tego przyłożymy, co jest w dużej mierze inspiracją dla naszego najnowszego albumu, 'It's The End Of The World But It's A Beautiful Day'. Wspinaczka po Empire State Building i zapowiedź trasy koncertowej są metaforą tego, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko spróbujemy" - opowiada Jared Leto.

Wokalista i aktor od lat jest pasjonatem wspinaczki - pojawił się m.in. w nagrodzonym Oscarem dokumentalnym filmie "Free Solo", którego bohaterem jest wspinacz Alex Honnold i jego solowe wejście w Parku Narodowym Yosemite.



Empire State Building został niedawno uznany za atrakcję nr 1 w USA przez Tripadvisor drugi rok z rzędu po niedawnej renowacji legendarnego obserwatorium za 165 milionów dolarów.

U boku Jareda Leto występuje obecnie jego brat Shannon Leto. Wydany w połowie września szósty album "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day" zwiastuje nową erę dla zespołu, który nie tylko bada ciemne strony ludzkich doświadczeń, ale także nadzieję, przypominając, że nawet w obliczu pozornie niemożliwych do przeskoczenia przeszkód, wciąż można zaleźć piękno.

Do promocji wybrano single "Stuck" i "Seasons".