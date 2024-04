Przed nami, już 1 maja, kolejna próba pobicia Gitarowego Rekordu Guinnessa. Legendarne "Hey Joe" zabrzmi na wrocławskim Rynku już 22. raz.

Gitarowy Rekord Guinnessa: Chris Jagger zagra "Satisfaction"

Swój udział w Największej Gitarowej Orkiestrze pod dyrekcją Leszka Cichońskiego potwierdził Chris Jagger, brytyjski wokalista i gitarzysta, a prywatnie młodszy brat Micka Jaggera. Chris Jagger obecny jest na scenie od lat 70., a na koncie ma współpracę z największymi gwiazdami muzyki rockowej, takimi jak Eric Clapton, David Gilmour (Pink Floyd) czy Dave Stewart (Eurythmics).

We Wrocławiu na Gitarowym Rekordzie Świata wystąpi ze swoim synem, Johnem Byronem - wspólnie z gitarzystami wykonają "Satisfaction", legendarny utwór grupy The Rolling Stones.

Zagraj z gwiazdami gitary. Na scenie m.in. Jan Borysewicz

Gitarowy Rekord Świata pomoże pobić Jan Borysewicz, który razem z tysiącami gitarzystów i gitarzystek zagra polski hit wszech czasów zespołu Lady Pank - "Zawsze tam, gdzie ty". W gitarowej orkiestrze znalazł się również światowej sławy bluesman Vasti Jackson, który zaprosi do wspólnego wykonania wielkiego przeboju Bena E. Kinga. "Stand by Me". Na Scenie Głównej po raz pierwszy zaśpiewa Shata QS, autorka m.in. świetnie przyjętej płyty "Fenix" i najnowszej "Wedy" nagranej z gościnnym udziałem Leszka Możdżera.

Nie zabraknie również jednego z najlepszych polskich basistów, Wojtka Pilichowskiego, który poprowadzi specjalny koncert "All about That Bass" z udziałem znakomitych polskich basistek: Joanny Dudkowskiej i Julii Przybysz. Wcześniej ogłoszono również, że na wrocławskim Rynku zagrają Electric Light Orchestra by Phil Bates & Band, Małgorzata Ostrowska, Zbigniew Hołdys i Wojciech Waglewski oraz Joscho Stephan i Neil Zaza.

Występy gwiazd na Scenie Głównej to tylko część atrakcji w miasteczku festiwalowym. Na uczestników czeka w tym roku nowość - Gitarowy Hyde Park, czyli miejsce, w którym będą mogli zaprezentować światu swoje talenty. Będzie też scena "Twoje 5 minut sławy" oraz Balkon Gitarowych Trubadurów, a także przygotowana z myślą o dzieciach Strefa Gitarowych Krasnoludków. Oficjalna próba ustanowienia nowego Gitarowego Rekordu Świata zaplanowana jest na godzinę 16.00, ale obchody gitarowego święta rozpoczną się już o godzinie 10.00.

Gitarowy Rekord Świata - weź udział!

Udział w Gitarowym Rekordzie Świata jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Już teraz można zgłosić się przez formularz na stronie internetowej. "Wcześniejsza rejestracja uprości i skróci procedurę obowiązkowych zapisów w punkcie rejestracji na wrocławskim Rynku, który jak co roku działał będzie 1 maja w godz. 10:00-15:45" - tłumaczą organizatorzy.

W tym roku do ustanowienia nowego rekordu potrzeba przynajmniej 7968 gitar i innych podobnych instrumentów strunowych. Aby zagrać 1 maja na wrocławskim Rynku, wystarczy mieć gitarę i znać pięć podstawowych akordów C/G/D/A/E potrzebnych do wykonania utworu "Hey Joe" Jimiego Hendrixa. Do rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar - akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele.