Jakub i Dawid z nalewką dla Pera Gessle (Roxette)

Podczas wizyty Pera Gessle, połowy szwedzkiego duetu Roxette, w Warszawie doszło do spotkania z parą gejów Jakubem i Dawidem, którzy nagrali wakacyjny teledysk do przeboju Roxette.

Przypomnijmy, że w połowie kwietnia 2016 r. zespół Roxette ogłosił, że lekarze zalecili Marie Fredriksson zakończenie występów na żywo. Na ostatnich koncertach wokalistka siedziała na krześle, a współpracownicy podtrzymywali ją pod ręce, gdy wchodziła i schodziła ze sceny.



"Jestem poruszona waszymi myślami, słowami i niekończącą się miłością, którą się dzielicie od momentu ogłoszenia odwołania letniej trasy Roxette. Chociaż kocham obecność na scenie i spotkania z fanami, ale nie mam już siły na dalsze koncertowe życie. To bardzo proste" - tłumaczyła wtedy Marie Fredriksson na Facebooku.

Posłuchaj przeboju "Big Love" Roxette w serwisie Teksciory.pl!

Od tego czasu Per Gessle występuje solo - 21 października zagrał koncert w Warszawie. To wówczas udzielił też wywiadu "Dzień dobry TVN".

"Bez Marie jest inaczej, bo przecież występowaliśmy razem przez trzydzieści lat. Zawsze byliśmy dobrymi przyjaciółmi" - podkreślił Gessle.

W trakcie wywiadu pojawili się Jakub Kwieciński i Dawid Mycek. O parze gejów zrobiło się głośno w połowie 2016 r. za sprawą wakacyjnego wideo nakręconego nad polskim morzem do piosenki "Some Other Summer" Roxette. Nagranie po kilku dniach trafiło do Pera Gessle, lidera szwedzkiej formacji.

W 2017 r. Jakub i Dawid nieświadomi niczego polecieli na zaproszenie magazynu "QX" na coroczną galę w Sztokholmie. Nagle, podczas ich przemowy, na scenę wszedł lider Roxette i wręczył im w imieniu zespołu szampana na ich ślub. Wówczas zespół Roxette zaprosił ich do udziału w oficjalnym teledysku. Para teraz zrewanżowała się Perowi Gessle i przed kamerami "DDTVN" wręczyli mu polską nalewkę, która zachowała się z wesela pary na Maderze.



Clip

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.