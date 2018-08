Jakub i Dawid kontra PiS ("Dobra zmiano - dziękujemy")

Znani dotychczas z nagrywania amatorskich teledysków do piosenek m.in. Roxette i Beaty Kozidrak polscy geje Jakub i Dawid wystąpili przeciwko rządzącym nagrywając wideo do autorskiej piosenki "Dobra zmiano - dziękujemy". Klip udostępnił m.in. prezydent Słupska Robert Biedroń.

Jakub i Dawid nagrali kolejny utwór /materiały prasowe

Przypomnijmy, że o Jakubie Kwiecińskim i Dawidzie Mycku zrobiło się głośno w połowie 2016 r. za sprawą wakacyjnego wideo nakręconego nad polskim morzem do piosenki "Some Other Summer" Roxette. Nagranie po kilku dniach trafiło do Pera Gessle, lidera szwedzkiej formacji.

Wideo ROXETTE - Some other summer

Od tego czasu klip został odtworzony ponad 630 tys. razy. O polskiej parze napisały media z całego świata.

Będący od ponad ośmiu lat razem Jakub i Dawid (w czerwcu 2017 r. wzięli ślub na Maderze w Portugalii) nagrali jeszcze swoje klipy do piosenek RedOne'a, Beaty Kozidrak, Mariah Carey, George'a Michaela i Margaret, które zbierały po ponad 100 tys. odsłon każdy. W październiku 2017 r. ponownie sięgnęli po utwór Roxette - "Good Karma".



Wideo Para gejów z Polski zachwyciła grupę Roxette (Dzień Dobry TVN/x-news)

Teraz para nagrała własny utwór "Dobra zmiano - dziękujemy", który w ciągu dwóch tygodni zanotował ponad 85 tys. odsłon w serwisie YouTube. Jeszcze większą popularnością wideo cieszy się na Facebooku - ponad 740 tys. odtworzeń, a na swoim profilu udostępnił je prezydent Słupska Robert Biedroń, który został wymieniony w tekście jako ktoś, kto może przeciwstawić się rządom "dobrej zmiany" reprezentowanej przez Prawo i Sprawiedliwość.

"Oto kawał tekstu, który od dłuższego czasu chcieliśmy z siebie wykrzyczeć. Jesteśmy Polakami, inwestujemy w ten kraj nasz czas, nasze pieniądze, naszą młodość i energię. Tu tworzymy nasz dom i nie potrafimy stać bezczynnie, patrząc na to co się dzieje. W mediach oglądamy zdjęcia, na których Policja bije ludzi na ulicach i przecieramy oczy ze zdumienia, że to się dzieje naprawdę. Nie bądźmy obojętni. Oni nie mogą nas zmęczyć w walce o wolny kraj. To jest nasz cholerny obowiązek przeciwstawić się kłamstwu i złu. Ten utwór to nasz manifest!" - deklarują Jakub i Dawid.

Wideo Dobra Zmiano - Dziękujemy!