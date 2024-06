Czwarty longplay atomowej formacji z pogranicza grindcore'u, powerviolence i hardcore'u wyprodukował znany z Converge Kurt Ballou w swoim God City Studio. Okładkę zaprojektował Jef Whitehead.

Nowy album zespołu pod wodzą grającego na gitarze wokalisty Todda Jonesa powstał w zupełnie nowym składzie, do którego w tym roku wstąpili perkusista Carlos Cruz (także w Warbringer), basista Andrew Solis (Despise You, Apparition) i gitarzysta Shelby Lermo (Ulthar).

Reklama

Następca płyty "You Will Never Be One Of Us" (2016 r.) trafi na rynek 30 sierpnia nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records (CD, na winylu i kasecie, cyfrowo).

"Every Bridge Burning" pilotuje singel "Imposing Will".



"'Imposing Will' jest szczególny w tym sensie, że od początku wiedziałem, że chcemy nim rozpocząć ten album. Zależało nam na efekcie zrywu; bezpośredniości tej muzyki samej w sobie. Gdy tylko go włączysz, dostajesz z liścia w twarz" - ostrzega Todd Jones.

Singla "Imposing Will" Nails możecie posłuchać poniżej:

Wideo NAILS - Imposing Will (OFFICIAL TRACK)

Nails - szczegóły albumu "Every Bridge Burning" (tracklista):

1. "Imposing Will"

2. "Punishment Map"

3. "Every Bridge Burning"

4. "Give Me The Pain Killer"

5. "Lacking The Ability To Process Empathy"

6. "Trapped"

7. "Made Up In Your Mind"

8. "Dehumanized"

9. "I Can't Turn It Off"

10. "No More Rivers To Cross".