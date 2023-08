Imagine Dragons to jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych minionej dekady. Wszystkie utwory, które pojawiły się w Top3 zestawienia Billboard Hot 100, to dzieła Imagine Dragons: "Believer", "Thunder" oraz "Radioactive".

Imagine Dragons to zespół, który powstał w 2009 roku. Grupa zaczynała swoją karierę kilkoma niezależnie wydanymi EP-kami. Później muzycy podpisali kontrakt z KIDinaKORNER/Interscope. W 2012 roku na rynku muzycznym pojawił się ich debiutancki pełnowymiarowy album "Night Visions". Krążek trafił na 2. miejsce Billboard 200. Imagine Dragons otrzymało Grammy w kategorii Najlepsze rockowe wykonanie ("Radioactive"). W 2015 fani dostali "Smoke + Mirrors", a dwa lata później pojawił się "EVOLVE" i w 2018 roku "ORIGINS". Te dwa albumy przyniosły takie hity jak "Believer", "Thunder", "Whatever It Takes" i "Natural".

Piąta płyta "Mercury - Act 1" to wydawnictwo, które fani kojarzą z hitowymi singlami "Wrecked", "Cutthroat" i "Follow You". Następnie przyszedł czas na "Enemy" - utwór, który powstał z myślą o produkcji Netflixa "Arcane", zapewnił Imagine Dragons tytuł najpopularniejszego zespołu w serwisach cyfrowych w USA w 2021.

W 2023 Imagine Dragons ruszyli w trasę koncertową Mercury World Tour i promują płytę "Mercury - ACTS 1 & 2" z singlem "Bones", który opowiada o osobistych stratach i wielkich egzystencjalnych pytaniach. Dan Reynolds wyjaśnia, że dwuczęściowy album to nauka akceptacji nieznanego oraz sztuka odpuszczania. W ramach trasy zespół zagra jedyny koncert w Polsce.



Gościem specjalnym na koncercie w Warszawie będzie zespół AJR. Wykonuje on szeroko pojętą muzykę indie. Od 2012 roku multiplatynowe popowe trio składające się z - Adama (bas, wokal), Jacka (wokal, gitara) i Ryana (ukulele, fortepian, wokal) - zdołało wygenerować i skomponować cztery platynowe, jeden podwójnie i jeden potrójnie platynowy singiel, a także platynowy album. Plasując się w pierwszym tygodniu na 8. miejscu listy Bilboard Top 200 i 1. miejscach notowań: Top Alternative Albums Chart i Top Rock Albums Chart, a płyta "Neontheater" (2019) stała się najwyżej debiutującym wydawnictwem w ich karierze.

Imagine Dragons w Warszawie - harmonogram koncertu:

17.00 - otwarcie bram

19.45 - AJR

21.00 - Imagine Dragons

Jak wiadomo, od kilku dni mierzymy się z upałami, więc fani zastanawiali się, czy przedstawiciele PGE Narodowego postanowią zrobić z dachem. W dniu wydarzenia będzie on otwarty, tj. będzie widać niebo. O godzinie 20.00 temperatura może sięgać nawet do 34 stopni i dopiero pod koniec wydarzenia może pojawić się lekkie zachmurzenie, za czym pójdzie ochłodzenie o 2 stopnie.