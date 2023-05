Nagrali teledysk na linii frontu w Ukrainie. "Przejmująca historia"

Grupa Imagine Dragons zaprezentowała swój nowy teledysk. Obraz do utworu "Crushed" został nagrany na linii frontu w Ukrainie i przedstawia historię 14-letniego Saszki. ""Historia Saszki jest przejmująca, ale takich jak on, rozpaczliwie potrzebujących pomocy, są (w Ukrainie) tysiące" - mówią muzycy i nawołują do wsparcia Ukrainy.

Imagine Dragons /Kevin Mazur/Getty Images) /Getty Images