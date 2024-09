Tegoroczny sezon wakacyjny został zdominowany przez nowatorskie brzmienia i rodzimych artystów. Wśród najpopularniejszych utworów słuchanych w lecie przez Polaków jedynie dwa należą do zagranicznych twórców; są to hity, które zdobyły szczególną sławę na TikToku ("i like the way you kiss me" - Artemas, "Espresso" - Sabrina Carpenter).