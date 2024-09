31 sierpnia ruszyła sprzedaż wejściówek, co wzbudziło ogromne emocje wśród fanów. Najtańsze bilety na koncert w Londynie miały kosztować ok. 370 zł, jednak jak się okazało, "upolowanie" w takiej cenie graniczyło z cudem. W kolejce czekało po nawet milion chętnych, co sprawiło, że zadział tzw. system dynamicznej sprzedaży znany dobrze choćby użytkownikom linii lotniczych.