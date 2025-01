Kaśka Sochacka "Ta druga": pianino, gitara i melancholia [RECENZJA]

Nietrudno zauważyć, że za sukces poprzedniego krążka Kaśki, w dużym stopniu odpowiadają pojedyncze utwory, takie jak tytułowe "Ciche dni" czy "Boję się o Ciebie" . Na "Tej drugiej" wyróżnić trzeba "Szum" , który, z poszanowaniem stylu Kaśki, dalej zachowuje w sobie piosenkowość, która niekiedy bywa kluczowa. Kolejny raz w niezwykle wzruszający sposób opowiada historię straty, co od razu przypomina mi Dua Lipę i zamykający ubiegłoroczny krążek "Radical Optimism" utwór "Happy For You".

Album rozpoczyna "Słodkich snów", który jest najpiękniejszym ze wszystkich utworów znajdujących się na tym krążku. Ta piosenka ma w sobie coś z ikonicznych ballad Billie Eilish, które uwielbiam. Już na początku dostajemy nawiązanie do "Wiśni", co daje nam do zrozumienia, że adresat tych piosenek pozostaje niezmienny. "Słodkich snów" to też idealne zobrazowanie wszystkiego, co najlepsze na krążku. Kompozycje dość rozbudowane, z wieloma instrumental breakami, z doskonałym niskim głosem Kaśki i nasączonymi emocjami tekstami. Jak tego nie kochać?