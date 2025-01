Dominika Płonka "DOMINIKA DANIELA": Jak my lubimy to tempo [RECENZJA]

Jeszcze rok temu, po "DD EP" wielu nazywało ją nadzieją polskiego R&B, a teraz (nie bez powodu) zastanawiamy się, czy Dominice nie jest bliżej do rapu niż popu. Genialne "ddtrickz" , jako jawna inspiracja hiszpańską Bb trickz czy "INTERLUDE" , pokazują, jak trudna do zaszufladkowania jest jej twórczość.

Trzeba jednak oddać, że twórczość Dominiki Płonki cechuje się ogromną szczerością w tekstach, co jest niezwykle popularne w utworach rapowych. Najlepiej obrazuje to "nie mam czasu na sb" , czyli pierwszy z singli promujących ten album. Te granice są naprawdę płynne.

Album rozpoczyna "księżniczka type beat" , gdzie już możemy usłyszeć pierwszego z gości - Kachę . To aż niesamowite, jak ten nieco breakcore'owy bit idealnie otwiera cały krążek. Do tego ten feat Kachy… Obie dziewczyny bardzo dobrze na nim wypadły - mam nadzieję, że nie po raz ostatni możemy usłyszeć ten duet. Podobnie zresztą sytuacja wygląda w utworze "PRZYJEDŹ" z DZIARMĄ . Pierwsze owoce ich współpracy mogliśmy już usłyszeć w "Ponad chmurami" na "Wifey MIXTAPIE" , natomiast jej kontynuacja, moim zdaniem, dużo bardziej się udała. Jestem naprawdę pod wrażeniem.

Tak, jak zaznaczyłem, ta różnorodność jest ogromna. Jednak utrzymanie w tym wszystkim spójności, zasługuje na ogromne pochwały. Kiedy dorzucimy jeszcze do tego bardziej taneczne "house of DOMI" czy kończące cały krążek "POP", bardzo łatwo znaleźć coś dla siebie. Każdy z tych utworów pokazuje, jak szerokie mogą być ramy popu i za to należą się brawa dla Dominiki. Jest to naprawdę bardzo odważny debiut, ale ta odwaga się opłaciła.