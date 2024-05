Gwiazdor TVN-u kupił i przebudował dom Jerzego Połomskiego

Krzysztof Miruć stał się znany, urządzając domy Polaków w telewizji.

Tym jednak razem postanowił zająć się swoim własnym projektem, a wyzwanie było niemałe.

Architekt wszedł w posiadanie domu Jerzego Połomskiego kilka lat temu. Od razu wiedział, że nie może stracić takiej okazji. Dom, zaprojektowany i zbudowany przez Połomskiego w 1976 roku, stanowił ważną część historii polskiej muzyki. Miruć, jako miłośnik unikalnych projektów, dostrzegł w nim ogromny potencjał.

To Jerzy Połomski zaprojektował ten dom", a Miruć go przeprojektował

Krzysztof Miruć niechętnie pokazuje, jak sam mieszka, ale w programie "Dzień dobry TVN" uchylił rąbka tajemnicy.

"To Jerzy Połomski zaprojektował ten dom i rozpoczął jego budowę w 1976 r., więc ten dom jest historią, choć odrobinę go przebudowałem. Daje mi odrobinę prywatności i spokoju. Mogę tu odpocząć. Cisza, jest fantastycznie. Ten dom jest teraz po remoncie. Jest w sumie dziwny. Nie ma w nim drzwi, są same okna, chciałem mieć kontakt z ogrodem i lasem, chciałem widzieć, jak zmienia się las" - mówił Miruć w "Dzień dobry TVN".



Jak przebudowano "Połomkę"?

Pod czujnym okiem Mirucia, "Połomka" przeszła gruntowną metamorfozę. Architekt zdecydował się na odważne rozwiązania, które nadały nieruchomości nowoczesny charakter. Zrezygnował z drzwi, aby zapewnić ciągły kontakt z otaczającą przyrodą. Zamiast płytek na ścianach kuchni, zamontował lustra, które optycznie powiększają przestrzeń i są łatwe do wyczyszczenia.



Parter domu, choć ma tylko 90 metrów kwadratowych, został zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności. Znajdują się tam pokój dzienny, sypialnia i gabinet.

Kim w zasadzie jest Krzysztof Miruć?

Krzysztof Miruć prowadzi własną pracownię architektoniczną od 2003 roku. Największą popularność przyniosły mu programy telewizyjne, takie jak "Garaż marzeń" w TVN Turbo i obecnie "Zgłoś remont".



