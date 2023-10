Singel "Dzięki, że jesteś" został ogłoszony zaledwie dobę przed jego wydaniem. Obecnie możemy go już słuchać na wszystkich platformach streamingowych.

"W końcu nadszedł ten moment - premiera nowego singla 'Dzięki, że jesteś!'. Jest on wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, stworzyłam go ze współpracy z Tribbsem, z czego na maxa się cieszę, bo to była świetna przygoda. Po drugie, piosenka jest częścią kampanii... Singel jest już dostępny na wszystkich platformach" - komentuje Lanberry, która obecnie zasiada w czerwonym fotelu "The Voice of Poland" jako trenerka.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

"To mknąca z szybkością roadstera pochwała przyjaźni i eskapizmu" - czytamy w informacji o piosence.

"Dzięki, że jesteś" to piosenka o celebrowaniu każdych, nawet najmniejszych momentów w życiu i ogromnym ładunku wdzięczności za to, że możemy je przeżywać. W ten sposób autorzy chcą pokazać, że w codziennym zabieganiu warto jest się na chwilę zatrzymać, zobaczyć małe, drobne rzeczy, które mają moc wywoływania uśmiechu na naszej twarzy.

W tym roku Lanberry wypuściła jeszcze single "Stare piosenki" (duet z Bovską) i "Notting Hill". Jej dyskografię zamyka płyta "Obecna" z listopada 2022 r.



Wideo Lanberry, Tribbs - Dzięki, że jesteś

Kim jest Tribbs?

Mikołaj "Tribbs" Trybulec współtworzy duet Linia Nocna. Od pewnego czasu prezentuje polskie klasyki w odświeżonej wersji. W dorobku ma m.in. "Bal wszystkich świętych" Budki Suflera (32 mln odsłon), "Dzieci wybiegły" Elektrycznych Gitar, ale największą furorę zrobił utwór "Ostatni raz zatańczysz ze mną" Krzysztofa Krawczyka nagrany z wsparciem Kubańczyka (81 mln).

Jako kompozytor i producent pracował z m.in. Mariną, Sound’n’Grace, Margaret, Ewą Farną, Viki Gabor, Roksaną Węgiel i Eweliną Lisowską. Współtworzył też eurowizyjne piosenki dla m.in. Vincenta Bueno z Austrii, Krystiana Ochmana oraz Lake Malawi z Czech. W tym roku do finału Eurowizji awansowały dwa utwory, przy których się udzielał - "Solo" reprezentującej Polskę Blanki oraz "Watergun" Remo Forrera ze Szwajcarii.

Tribbs stara się także promować początkujących artystów, czego przykładem jest cover zespołu Manaam "Krakowski Spleen" z udziałem Roberta Wiewióry, który wcześniej pokazywał swój wokalny talent wyłącznie na TikToku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lanberry o swoim udziale w Eurowizji: Moja propozycja skłaniała się w stronę zabawy Newseria Lifestyle