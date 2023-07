"Stay All Night" to najnowsze wydawnictwo polskiego DJ-a i producenta Tribbsa we współpracy z duetem brytyjskich wokalistów Bright Sparks. Utwór został wykorzystany w ostatnim sezonie amerykańskiego hitu "Temptation Island" - reality show oglądanego przez setki tysięcy Amerykanów.

"Połączenie EDM-owego beatu, który przenosi nas parę lat wstecz do największych tanecznych, letnich hitów, z nietypowymi wokalami sprawia, że singiel stanowi niezawodną wakacyjną produkcję. Duo Bright Sparks, znane ze współprac z Tiësto, Klingande i Hardwellem, dodaje imprezowemu podkładowi Tribbsa jeszcze więcej słonecznego klimatu" - czytamy w zapowiedzi.



Reklama

Warto dodać, że "Temptation Island" to format, który jesienią 2023 roku będzie można oglądać na antenie Polsatu. Prowadzącym show został Michał Figurski.



Kim jest Tribbs?

Mikołaj "Tribbs" Trybulec współtworzy duet Linia Nocna. Od pewnego czasu prezentuje polskie klasyki w odświeżonej wersji. W dorobku ma m.in. "Bal wszystkich świętych" Budki Suflera (32 mln odsłon), "Dzieci wybiegły" Elektrycznych Gitar, ale największą furorę zrobił utwór "Ostatni raz zatańczysz ze mną" Krzysztofa Krawczyka nagrany z wsparciem Kubańczyka (81 mln).

Jako kompozytor i producent pracował z m.in. Mariną, Sound’n’Grace, Margaret, Ewą Farną, Viki Gabor, Roksaną Węgiel i Eweliną Lisowską. Współtworzył też eurowizyjne piosenki dla m.in. Vincenta Bueno z Austrii, Krystiana Ochmana oraz Lake Malawi z Czech. W tym roku do finału Eurowizji awansowały dwa utwory, przy których się udzielał - "Solo" reprezentującej Polskę Blanki oraz "Watergun" Remo Forrera ze Szwajcarii.