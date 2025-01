Na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024 na rynku w Toruniu wystąpi plejada gwiazd, jak i debiutujący artyści, którzy w tym roku zyskali niezwykłą popularność. Na scenie wystąpi między innymi Doda, Maryla Rodowicz, Kayah, juror nadchodzącej edycji "Must Be The Music", grupa Zakopower, bracia z Golec uOrkiestra, a także królowie disco polo z Boys. Podczas sylwestrowej nocy nie zabraknie również na scenie przedstawicieli młodego pokolenia. Wśród nich znajdą się między innymi Oskar Cyms, Natalia Nykiel, Skolim czy Roxie Węgiel, która zdradziła Interii Muzyce, jak przygotowuje się do występu oraz jakie ma plany na nadchodzący rok.