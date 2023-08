Grzegorz Kupczyk szykuje się do kolejnych koncertów ze swoim zespołem CETI z okazji 40-lecia płyty "Dorosłe dzieci", którą nagrał jako wokalista z zespołem Turbo .

Wokalista wypuścił do sieci akustyczną niespodziankę zarejestrowaną niejako przy okazji, podczas wypadu z jego rancza, gdzie spędza sporą część roku. Mowa o utworze "Wasted Years" z repertuaru Iron Maiden .

Co ciekawe, muzycy towarzyszący Kupczykowi w CETI (basista Tomasz Targosz, gitarzyści Bartosz Sadura i Jakub Kaczmarek oraz perkusista Piotr Szpalik, którym towarzyszy wokalista Jasiek Popławski znany z m.in. Wolf Spider i Made In Warsaw) założyli The Legacy, tribute band Iron Maiden.



"Często podsuwają mi pomysły muzycy, zdarza się jak w tym przypadku, że Fani. Tak m.in. powstała płyta 'MEMORIES II'" - napisał Kupczyk na Facebooku.

Na gitarach wokaliście towarzyszą starzy przyjaciele - Janusz Musielak (razem występowali w zespole Non Iron) oraz Wiesław Wolnik.

"Lubię czasem zaszaleć! To nie koniec. Na zakończenie lata kolejna niespodzianka akustyczna i również lekki odjazd :)" - zapowiada Kupczyk.