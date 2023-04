Zespół tworzą wokalista Jasiek Popławski (Wolf Spider, The Kroach, Made In Warsaw) oraz muzycy CETI : gitarzysta Bartek Sadura (również Corruption), gitarzysta Jakub Kaczmarek, basista Tomasz Targosz (również Ballbreaker i Polish Metal Alliance) i perkusista Piotr Szpalik (Orgasmatron, Cannoball).

Grupa The Legacy - tribute band Iron Maiden - zapowiada na jesień specjalną trasę koncertową w hołdzie legendom nurtu New Wave Of British Heavy Metal. Okazją jest m.in. 35. rocznica wydania płyty "Seventh Son of a Seventh Son". Z tego albumu pochodzą takie klasyki, jak m.in. "The Evil That Man Do", "Can I Play With Madness" czy "The Clairvoyant".



Reklama

Dodajmy, że Tomasz Targosz w składzie Polish Metal Alliance (z innymi gwiazdami polskiego ciężkiego grania) nagrał już swoją wersję klasyka z repertuaru Iron Maiden - "The Trooper".

Wideo Polish Metal Alliance - The Trooper (Iron Maiden cover)

Iron Maiden dwukrotnie wystąpi w Tauron Arenie Kraków w ramach nowej trasy "The Future Past Tour" - koncerty odbędą się 13 i 14 czerwca. Zespół wykona utwory z ostatniego albumu "Senjutsu", a także numery z kultowej płyty "Somewhere In Time" z 1986 roku i inne klasyczne kawałki.

Grzegorz Kupczyk i CETI na trasie "Dorosłe dzieci - 40 lat":

27.05 - Krzyż WIelkopolski - Moto Piknik PCT RIDERS

17.06 - Praga (Czechy) - Festiwal ROCK & ALL

12.08 - Antoninów - Rock Fest

26.08 - Stalowa Wola - STEEL FEST

16.09 - Lublin - MCK



Oraz Legendy Rocka:

25.03 - Wrocław - Hala Tysiąclecia

30.09 - Gdańsk - Ergo Arena

18.11 - Katowice - Spodek.