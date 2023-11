Koncert "Queen Rock Montreal" został zarejestrowany podczas trasy zespołu po Ameryce Południowej. W 1981 roku, czyli krótko po wydaniu ogromnych przebojów jak "We Will Rock You" czy "Crazy Little Thing Called Love", grupa przeżywała swój najlepszy czas.

Teraz po wielu latach także polscy fani Queen będą mogli obejrzeć odnowiony cyfrowo koncert. Nowa wersja nieco różni się od tej wydanej w 2007 r. (wówczas pod tytułem "We Will Rock You, Queen Rock Montreal").

IMAX i Pathé Live we współpracy z Mercury Studios i Queen Films ogłosiły, że filmowy zapis koncertu z 1981 r. został po raz pierwszy zremasterowany cyfrowo w celu uzyskania jakości obrazu i dźwięku The IMAX Experience (w to wchodzi 12-kanałowy dźwięk przestrzenny i krystalicznie czysty obraz, którego geometria została dopasowana do ekranów kinowych).

"Queen Rock Montreal" znowu w kinach. Gdzie obejrzeć koncert Queen w Polsce?

W takich warunkach można będzie jeszcze raz przeżyć historyczny popis zespołu w składzie: Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon. Wśród wykonywanych przez nich hitów są zaś te największe: "Somebody To Love", "Under Pressure", "Bohemian Rhapsody", "Another One Bites the Dust" czy "We Are The Champions".

Przy okazji tej zapowiedzi Brian May oświadczył w komunikacie prasowym, że reżyser Saul Swimmer był wówczas niezwykle skupiony na Freddiem, więc "jest to teraz prawdopodobnie najcenniejsze intymne ujęcie pana Mercury'ego w pełni jego niesamowitej mocy".

Film będzie wyświetlany na świecie tylko przez cztery dni - od 18 do 21 stycznia 2024 roku. Polscy fani będą mogli oglądać produkcję w sieci kin Cinema City z salą IMAX, czyli w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Łodzi.

Zobacz poruszającą wersję "Save Me" zarejestrowaną na koncercie "Rock Montreal"!