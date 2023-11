24 listopada pojawi się box "Air Born: The MCA & Decca Years 1973-1984". Na jubileuszowe wydawnictwo grupy Camel złoży się 27 płyt CD oraz 5 Blu-Ray z zapisem koncertów, a także ilustrowaną książkę i plakat.

CD to zremasterowane wszystkie płyty i single brytyjskiej formacji z lat 1973-1984, nowe wersje stereo i 5.1 surround albumów "Camel", "Mirage", "Music Inspired by The Snow Goose", "Moonmadness" i"Nude" oraz trzy koncerty z The Marquee Club w Londynie z 1974 r., Hammersmith Odeon (1976 i 1977 r.).

Fani zespołu najbardziej czekają na wieści na temat stanu zdrowia lidera Andy'ego Latimera. 74-letni obecnie muzyk wciąż dochodzi do pełni sił po pilnej operacji rwy kulszowej. Z tego powodu odwołano trzy polskie koncerty Camel, które pierwotnie miały się odbyć w połowie maja w Zabrzu (Dom Muzyki i Tańca), Łodzi (Klub Wytwórnia) i Poznaniu (Sala Ziemi).

Wideo A special message from Andy Latimer

"Mam się dobrze. Wracam do zdrowia, dość powoli, ale mam nadzieję wkrótce się z wami zobaczyć" - przekazał w ostatnim nagraniu gitarzysta, dziękując za okazane mu wyrazy wsparcia i otuchy.



Dodajmy, że Andy Latimer ma za sobą poważne problemy zdrowotne, które na wiele lat zahamowały karierę grupy Camel. Zdiagnozowano u niego mielofibrozę i nowotwór szpiku kostnego. Na szczęście przeszczep zakończył się pełnym sukcesem i muzyk w 2013 r. powrócił na scenę. W 2015 r. - po 15 latach przerwy - grupa zagrała dwa znakomicie przyjęte koncerty w Polsce.

Działający od 1972 roku Camel to legenda rocka progresywnego, uznawana zgodnie za jeden z najważniejszych zespołów, jakie pojawiły się w latach 70. w Wielkiej Brytanii. Do najważniejszych płyt grupy Andy'ego Latimera (wokal, gitara, flet, klawisze, bas) należą "Camel", "Mirage", "Nude", "The Snow Goose" czy "Stationary Traveller" (opowieść o podzielonym Berlinie). Dotychczasowy dorobek studyjny zamyka "A Nod And A Wink" z 2002 r.

Po licznych zmianach składu u boku lidera występują Colin Bass (bas, klawisze, wokal), Denis Clement (perkusja) i Peter Jones (instrumenty klawiszowe, saksofony, wokal). W 2002 r. zmarł współzałożyciel Camel - klawiszowiec Peter Bardens. Nie żyje też Chris Rainbow, wokalista grupy śpiewający przede wszystkim w chórkach w latach 1982-1984 (płyty "The Single Factor" i "Stationary Traveller").