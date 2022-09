"Koncerty na zlokalizowanej przy Centrum Nauki i Techniki EC1 scenie mBank/Mastercard zgodnie z pierwotnym założeniem miały odbywać się w ciągu dwóch z trzech festiwalowych dni, ale w nowej dacie (20-22 października) największa ze scen łódzkiego Great September będzie funkcjonować o dzień dłużej, a na jej deskach wystąpi jeszcze większa liczba artystów i artystek" - podają organizatorzy. Dodają też, że do lineupu sceny mBank/Mastercard dołączają Kortez, Bedoes i Król.

Większa scena ma być okazją, by zobaczyć ulubionych przez uczestników wykonawców w najpełniejszym, przedstawionym z wizualnym rozmachem wydaniu. W takich okolicznościach podczas Great Septemebr na zlokalizowanej przy EC1 scenie mBank/ Mastercard wystąpią Ralph Kaminski i Król (20 października, czwartek), Bedoes i Kacperczyk (21 października, piątek) oraz Kortez, Julia Wieniawa i Kinny Zimmer (22 października, sobota).

Reklama

Clip Ralph Kaminski Krystyna

Great September. Główna scena zagra o dzień dłużej

Ralph Kaminski, 20 października, scena mBank/ Mastercard (EC1)

Polskiej muzyce nie brakuje różnorodności, odwagi i oryginalnych pomysłów, ale cierpi na wyraźny deficyt barwnych, fascynujących już samym wizerunkiem postaci, które potrafiłyby w dodatku komponować takie refreny, że raz zasłyszane pozostają w pamięci na wiele miesięcy albo nawet na całe lata. Kimś takim jest Ralph Kaminski, artysta o nieprzeciętnie wysokim poziomie charyzmy, skradający całą uwagę za pomocą wyjątkowej scenicznej osobowości i łagodnych, kipiących od emocji przebojów.

Król, 20 października, scena mBank/ Mastercard (EC1)

Niewielu innych muzyków w Polsce może z czystym sumieniem powiedzieć, że przebyli pełną drogę od całkowitej niszy po ogólnokrajową popularność. Błażej Król zaczynał jako lokalny bohater na gorzowskiej scenie, gdzie Kawałek Kulki po dziś dzień pozostaje zespołem kultowym. Później współtworzył duet UL/KR, którego debiutancki album został w 2012 roku wybrany Polską Płytą Roku przez Gazetę Wyborczą, a wraz z wyróżnieniem przyszły koncerty na największych rodzimych festiwalach. W 2014 roku rozpoczął z kolei działalność solową i album po albumie pnie się na sam szczyt, nie tyle przyswajając trendy, co kreując nowe.

Bedoes, 21 października, scena mBank/ Mastercard (EC1)

Określenie "poezja uliczna" jest dzisiaj tak często nadużywane, że trudno wskazać rapera, do którego nie przylgnęłoby przynajmniej raz. Do niewielu pasuje jednak równie dobrze, jak do Bedoesa, który bezpardonowo rapuje o tym, o czym inni boją się choćby pomyśleć. Do bólu szczere i dosadne teksty przygotowuje z wyjątkową dbałością o dobór każdego słowa, dzięki czemu opisywane przez niego doświadczenia wydaje się zarazem przyziemne, jak i wyjątkowe, co uderza ze zdwojoną siłą przy bezpośrednich spotkaniach pod sceną.

Kacperczyk, 21 października, scena mBank/ Mastercard (EC1)

Choć znajdują się w szeregach SBM Label - wytwórni odpowiedzialnej za sukces Maty czy Jana-Rapowanie - bracia Kacperczyk traktują rap jako jedną z wielu składowych bogatego w inspiracje brzmienia, czego najlepszym dowodem jest różnorodność doboru gości na dwóch dotąd wydanych albumach duetu (można na nich usłyszeć zarówno Julię Wieniawę i Ralpha Kaminskiego, jak i Hodaka albo Tego Typa Mesa). Niezależnie jednak od tego, z kim przyjdzie im dzielić przestrzeń w studiu czy występować na scenie, zawsze można mieć pewność, że rezultat będzie podrywać do tańca.

Kacperczyk na Kraków Live Festival 2022 1 / 21 Kacperczyk Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik udostępnij

Kortez, 22 października, scena mBank/ Mastercard (EC1)

Podnosząca na duchu historia Łukasza Federkiewicza w typie "od zera do bohatera" kilka lat temu podbiła Polskę, ale gdyby nie stała za nią zapadająca w pamięć muzyka, pewnie okazałaby się zaledwie sezonowym niuansem. W ciągu siedmiu lat Kortez wyrósł na jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na rodzimej scenie muzycznej, osiągnął niemal wszystko, co było do osiągnięcia, ale sukcesy nie przeszkadzają mu w nieustannym sięganiu w głąb swojej duszy i poruszaniu tysięcy fanów oraz fanek.

Kinny Zimmer, 22 października, scena mBank/ Mastercard (EC1)

Jeden z najnowszych twórców w szeregach SBM Label już teraz wydaje się skazany na sukces, a przynajmniej na to wskazują wyśrubowane przez niego wyniki odsłuchań i odsłonom singlowych utworów. W tym roku ukazał się debiutancki album Kinny'ego ("Letnisko"), a skoro znaleźli się na nim tacy goście, jak Szpaku i Quebonafide, nie można mieć wątpliwości co do tego, że nie tylko fani i fanki obdarzyli młodego rapera dużym kredytem zaufania, wierzą w niego również jedni z najpopularniejszych kolegów po fachu.

Clip Jan-rapowanie LAXJFK - ft. Kinny Zimmer

Julia Wieniawa, 22 października, scena mBank/ Mastercard (EC1)

Zarówno działalność aktorska, jak i influencerska przysporzyła Julii Wieniawie rzeszy fanów oraz fanek, stała się w ostatnich latach jedną z tych medialnych postaci, które każdy zna przynajmniej z nazwiska, ale po niedawnej premierze debiutanckiego albumu ("Omamy"), trudno nie odnieść wrażenie, że to muzyka jest jej najbliższa i właśnie w niej Wieniawa czuje się najbardziej swobodnie. Choć pierwszy długi materiał opublikowała dopiero teraz, w działalność wokalną jest w różnym stopniu zaangażowana od 2015 roku, a w gronie osób, z którymi współpracowała można znaleźć Arka Kłusowskiego, Mery Spolsky, Kubę Karasia, Kasię Lins czy Wojtka Urbańskiego. Zebranie tych wszystkich doświadczeń poskutkowało nagraniem popowego wydawnictwa na poziomie, który nie ustępuje światowym standardom.

Koncerty najpopularniejszych obecnie polskich wykonawców to jedno z kilku oblicz Great September, festiwalu ukazującego szerokie spektrum polskiej sceny muzycznej, sięgające od zespołów dopiero wychodzących z garażu po już uznane i popularne. Wkrótce podamy kolejne szczegóły.

Julia Wieniawa na Kraków Live Festival 2022 1 / 16 Julia Wieniawa Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik udostępnij

____

Great September Showcase Festival & Conference odbędzie się w dniach 20-22 października w klubach i miejscach kulturalnych w Łodzi. Cena biletu na trzy dni wynosi 149 złotych. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Independent. Partnerem głównym imprezy jest Miasto Łódź.