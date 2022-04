T.Love odwołują występ

Jeszcze przed startem gali Fryderyków, Muniek Staszczyk poinformował, że T.Love ( posłuchaj! ) nie wystąpią na wydarzeniu. Wszystko z powodu nieszczęśliwego wypadku, któremu podczas próby uległ Sidney Polak. Muzyk spadł ze sceny i trafił do szpitala. Więcej o wypadku członka T.Love przeczytasz TUTAJ .

Galę w Szczecinie otworzyła Daria Zawiałow z utworem "Metropolis" oraz Ralph Kaminski z piosenką "Biegnij razem ze mną" ( sprawdź! ) z płyty "Kora". Następnie poznaliśmy zwycięzców w kategorii album roku - rock/metal. Zwycięzcami zostali Muchy z płytą "Szaroróżowe".



Niespodziewany gość na Fryderykach

Kolejni na scenie pojawili się Mery Spolsky, która wykonała utwór "Trapowe opowiadanie" oraz Kwiat Jabłoni z piosenką "Mogło być nic" ( posłuchaj! ). W międzyczasie poznaliśmy zwycięzcę w kategorii album roku hip hop. Zwycięzcą został Mata ( posłuchaj! ) z płytą "Młody Matczak". Raper - podobnie jak na gali Popkillerów - nie zjawił się, a nagrodę w jego imieniu odebrał zapomniany gwiazdor sieci - Gracjan Roztocki (na scenie pojawił się zamaskowany). Taki gość dość mocno zaskoczył prowadzące galę, które nie do końca wiedziały, jak skomentować pojawienie się internetowego celebryty.



Tegoroczną telewizyjną galę prowadzą: Gabi Drzewiecka, Agnieszka Woźniak-Starak, Damian Michałowski i Agnieszka Kołodziejska.

Specjalna nagroda dla Sokoła

Nagroda ZAIKS za sprzyjanie wyobraźni to specjalne wyróżnienie, które otrzymał Sokół ( posłuchaj! ). W kategorii album roku pop alternatywny (indie pop) wyróżniona została natomiast Kaśka Sochacka ( sprawdź! ) za płytę "Ciche dni". Wokalistka przypomniała, że musiała czekać długie lata, aby wydać swój materiał.



Widzowie zobaczyli też muzyczny występ duetu Anieli ( posłuchaj! ). Na scenie wsparła ich przyjaciółka - Kasia Nosowska.

Po przerwie reklamowej na scenie wystąpili laureaci Fryderyka, Muchy, a chwilę później poznaliśmy zwycięzcę w jednej z najważniejszych kategorii - album roku pop. Nagrodę za płytę "Irenka" zgarnęła sanah. Po odbiorze nagrody, widzów zaczarował duet - Vito Bambino i Natalia Szroeder - z piosenką "Późne godziny".



Debiutantką roku została Kaśka Sochacka i tym samym zgarnęła drugą statuetkę tego wieczoru. Kompozytorami roku zostali Daria Zawiałow i Michał Kush. Kolejny segment gali zakończył wspólny występ Szczyla z Piotra Roguckiego (wykonali utwór "Cień").

Kto wygrał najważniejsze nagrody podczas gali Fryderyków?

Po kolejnej przerwie swoimi występami galę uświetnili Mrozu z utworem "Złoto", Orangek wraz WalusiemKraksaKryzysem (odnieśli się do wojny w Ukrainie i w wulgarny sposób zwrócili się do Władimira Putina), Kaśka Sochacka z utworem "Niebo było różowe" oraz Dezerterem z numerem "Kłamstwo to nowa prawda".



W tym fragmencie gali poznaliśmy też zwycięzców w najważniejszych kategoriach. Artystką roku została Daria Zawiałow. Statuetkę artysty roku otrzymał Ralp Kaminski, który na scenie pojawił się ze swoją mamą. Utworem roku została natomiast piosenka Męskie Granie Orkiestra (Vito Bambino, Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło) - "I ciebie też, bardzo".

Całość gali podsumował wspólny występ Urbańskiego, Brodki oraz Tymka, którzy wykonali utwór Edyty Bartosiewicz - "Ostatni".



Złote Fryderyki

W tym roku ZAIKS przyznał również trzy Złote Fryderyki. Pierwsza z nagród trafiła do wybitnego jazzmana Henryka Miśkiewicza. Drugi Złoty Fryderyk trafił pośmiertnie do Budynia, czyli Jacka Szymkiewicza. Statuetkę wręczyli przyjaciele lidera Pogodno - Brodka oraz Zalewski, a odebrali ją żona zmarłego artysty - Anna Nałęcz oraz jego dzieci. Córka Budynia z trudem powstrzymywała łzy, gdy przemawiała. "To był zaszczyt być jego żoną" - stwierdziła Nałęcz.

Trzeci Złoty Fryderyk trafił do zespołu Republika. Odebrali go byli menedżerowie zespołu, członkowie - Leszek Biolik i Zbigniew Krzywański - oraz wdowa po Grzegorzu Ciechowskim - Anna Skrobiszewska. Członkowie zespołu wyrazili hołd dla walczących z Rosjanami Ukraińców, a Skrobiszewka zadeklarowała, że Złoty Fryderyk zostanie wystawiony na aukcję, a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie Ukrainy. "Syberia przegra" - zakończyła.



Nagrody przyznane poza anteną

Część nagród, ze względu na ograniczanie czasowe telewizji, zostały przyznane poza anteną. Nagrodę w kategorii album roku - piosenka poetycka lub literacka otrzymał Ralph Kaminski (płyta "Kora"). Wśród nagrodzonych znaleźli się również: Mioush i Zespół Śląsk za "Pieśni współczesne" (kategoria album roku - muzyka korzeni/blues) i Rysy za płytę "4GET" (album roku elektronika).



Producentami roku zostali: Jakub Galiński oraz Hania Rani. Autorem roku został Fisz. Raper i wokalista zgarnął ze swoim bratem Emade jeszcze dwie statuetki - w kategoriach album roku - alternatywa (Fisz Emade Tworzywo - "Ballady i protesty") oraz zespół roku (Fisz Emade Tworzywo).



Teledyskiem roku okazał się wspólny projekt Moniki Brodki i Przemka Dzienisa "Game Change". Wokalistka odebrała nagrodę w bardzo zaskakujące, mocno prześwitującej kreacji.



W kategoriach jazzowych triumfowali: Marcin Wasilewski Trio (jazzowy album roku i artysta roku jazz) oraz Daniel Nosewicz (jazzowy debiutant roku).

Fryderyki 2022 - lista zwycięzców:

Album roku - muzyka korzeni blues: Miuosh i Zespół Śląsk - "Pieśni współczesne"

Album roku - piosenka poetycka i literacka: Ralph Kaminski - "Kora"

Album roku - alternatywa: Fisz Emade Tworzywo - "Ballady i protesty"

Album roku - elektronika: Rysy - "4GET"

Autor/autorka/team autorski roku: Bartosz Waglewski (Fisz)

Kompozytor/kompozytorka/team kompozytorski roku: Daria Zawiałow i Michał Kush

Producent roku: Jakub Galiński / Hania Rani

Teledysk roku: Brodka - "Game Change" (Brodka i Przemek Dzienis)

Zespół / projekt artystyczny roku: Fisz Emade Tworzywo

Artysta roku: Ralph Kaminski

Artystka roku: Daria Zawiałow

Debiut roku: Kaśka Sochacka

Utwór roku: Męskie Granie Orkiestra - "I ciebie też, bardzo"

Album roku - rock/metal: Muchy - "Szaroróżowe"

Album roku - hip hop: Mata - "Młody Matczak"

Album roku - indie pop: Kaśka Sochacka - "Ciche Dni"

Album roku - pop: sanah - "Irenka".